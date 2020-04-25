«Интер» стал фаворитом в борьбе за Кумбуллу

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вчера, 17:46

«Интер» стал фаворитом в борьбе за защитника «Вероны» . Миланцы опережают в гонке за игроком ряд итальянских и зарубежных клубов, сообщает источник со ссылкой на Sky Sport Italia.

Вместе с тем «Интер» пока не согласовал с «Вероной» сумму трансфера. «Черно-синие» предлагают 20 миллионов евро и еще пять миллионов в виде бонусов. «Верона» хочет получить 30 миллионов евро.