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«Интер» стал фаворитом в борьбе за Кумбуллу

вчера, 17:46

«Интер» стал фаворитом в борьбе за защитника «Вероны» Мараша Кумбуллу. Миланцы опережают в гонке за игроком ряд итальянских и зарубежных клубов, сообщает источник со ссылкой на Sky Sport Italia.

Вместе с тем «Интер» пока не согласовал с «Вероной» сумму трансфера. «Черно-синие» предлагают 20 миллионов евро и еще пять миллионов в виде бонусов. «Верона» хочет получить 30 миллионов евро.

По данным СМИ, на Кумбуллу также претендуют «Наполи», «Лацио», «Челси» и МЮ. Помимо этого, сообщалось, что защитником интересуется «Фиорентина».  

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Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Kirgudu (раскрыть)
вчера в 20:24
и щёки треснут, аха-ха)
Kirgudu
Kirgudu ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
вчера в 19:57
Не,получит мандулу.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 18:15
А получит этот "фаворит" только манумбу, потому что сфинктер дымит. Аха-ха)
AgentART
AgentART
вчера в 18:15
Удачи!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:13
В итоге продадут за десять.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:12
это ещё на долго)))
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 18:01
Удачи Интеру
w5kkru4j8pb3
w5kkru4j8pb3
вчера в 17:48
Нужно приобретать игрока.
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