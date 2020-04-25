«Интер» «оштрафует» ПСЖ, если парижане продадут Икарди в «Ювентус»

Руководство «Интера» подстраховалось на тот случай, если ПСЖ решит выкупить контракт форварда Мауро Икарди этим летом, а затем продать его в «Ювентус», пишет Corriere dello Sport.
Сообщается, что в договоре между клубами есть специальный пункт, который гласит, что если парижане активируют опцию выкупа соглашения аргентинца за 70 млн евро, а затем продадут футболиста другому итальянскому клубу, то им придется выплатить миланцам дополнительные 15 млн евро.
Если это случится, то Икарди обойдется ПСЖ в 98 млн евро — 13 млн клуб уже заплатил за аренду игрока.