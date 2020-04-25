«Интер» «оштрафует» ПСЖ, если парижане продадут Икарди в «Ювентус»

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сегодня, 16:38

Руководство «Интера» подстраховалось на тот случай, если ПСЖ решит выкупить контракт форварда этим летом, а затем продать его в «Ювентус», пишет Corriere dello Sport.

Сообщается, что в договоре между клубами есть специальный пункт, который гласит, что если парижане активируют опцию выкупа соглашения аргентинца за 70 млн евро, а затем продадут футболиста другому итальянскому клубу, то им придется выплатить миланцам дополнительные 15 млн евро.