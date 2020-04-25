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«Интер» «оштрафует» ПСЖ, если парижане продадут Икарди в «Ювентус»

сегодня, 16:38

Руководство «Интера» подстраховалось на тот случай, если ПСЖ решит выкупить контракт форварда Мауро Икарди этим летом, а затем продать его в «Ювентус», пишет Corriere dello Sport.

Сообщается, что в договоре между клубами есть специальный пункт, который гласит, что если парижане активируют опцию выкупа соглашения аргентинца за 70 млн евро, а затем продадут футболиста другому итальянскому клубу, то им придется выплатить миланцам дополнительные 15 млн евро.

Если это случится, то Икарди обойдется ПСЖ в 98 млн евро — 13 млн клуб уже заплатил за аренду игрока.

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Все комментарии
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 23:02
Кто такой интер, чтобы штрафовать четвертьфиналиста Лиги чемпионов?!
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 17:55
Аха-ха), до чего же ничтожный клубишко этот интер. Но нам на руку. Этот прелюбодей Юве не нужен)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:36
Юристы в Интере работают.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:34
Существенные цифры.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:23
Денежные махинации....
Трубадур
Трубадур
сегодня в 17:22
Странно как?
13ROS13
13ROS13
сегодня в 17:08
Справедливо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:04
Хитрющие...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:58
какие страсти в серии-А в Италии)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:40
всё включено))) продадут))
beefs
beefs
сегодня в 16:39
не хотят усиливать противника
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