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Ларссон: «Мечтаю выиграть ЛЧ. Возможно, и со „Спартаком“»

вчера, 21:02

Шведский легионер московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своих футбольных целях.

Когда возобновится чемпионат, я хочу помогать «Спартаку» выигрывать матчи. Надеюсь, буду забивать и отдавать голевые передачи, но главное – это победа команды.

Моя самая большая мечта и цель в футболе – выиграть Лигу чемпионов.

– Со «Спартаком»?

Если это возможно, никогда не знаешь, но [победа в Лиге чемпионов] это самая большая мечта.

Ранее «Спартак» показал тренировки Ларссона в домашних условиях.

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Все комментарии
Jake Sully
Jake Sully
вчера в 23:52
со спарта4ком светит только кубок соли, и то даже не в ближайшем будущем, ибо там какой-то Люцерн или Вадуц порвет спартак...
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:52
время покажет ...
cadmiy
cadmiy
вчера в 23:40
Свиней протроллил знатно.
wingback
wingback
вчера в 23:32
Думаю, максимум со спартаком можно выиграть у ЛуЧа в рамках пердива,да и то при помощи лампочкиных или кукуянов...
Faustello
Faustello ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 23:24
Бедолага)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:23
Чего на парня накинулись ??? Ну мечтанул от скуки, замечтался , а тут как назло мечтательные тормоза отказали, вот парня и понесло!!!
Faustello
Faustello
вчера в 23:22
Ну что тут, весело поди?)))
Comdiv
Comdiv
вчера в 23:20
Еще не понял в каком клубе находится, долгая адаптация.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 23:08
спартак повторит достижение НотингемФореста, выиграет ЛЧ и вылетит в ФНЛ одновременно.
XL-965
XL-965
вчера в 22:59
Помню в 2008 году была статья ,,Цель Спартака победа в ЛЧ,, и был такой комментарий ,,Купите плайстэйшн,, . Как это уместно.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
вчера в 22:57, ред.
Что скажет по этому поводу 25процентный клоун?:) Главный специалист по международному величию Тарасовки, как никак )
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 22:50, ред.
Планы Ларсона
1)Выиграть ЛЧ со Спартаком
Планы Спартак
1)Не вылететь из рфпл
2)Попытаться попасть в ЛЕ с 8 места
3)Если каким-то чудом пункты 1-2 выполнены, то попытаться не вылететь в Отборочных ЛЕ как это и происходило в прошлых 9999 попытках.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:36
Для начала надо хотя бы в ЛЕ попасть с 8-го места РПЛ. И хотя бы выиграть ЛЕ для начала.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:31
Кореспондент задал Ларссону провокационный вопрос
- Со «Спартаком»?
На этот вопрос Ларссон уклончиво ответил
И даже этого уклончивого ответа хватило ненавистникам Спартака что бы поглумиться в комментариях
Climent
Climent
вчера в 22:30
Не в этой жизни.
Литейный 4
Литейный 4 ответ Binger (раскрыть)
вчера в 22:29
И Открывашку будет сдавать в арену более популярному клубу из ФНЛ. Гыгыгы
VIPded
VIPded
вчера в 22:02
Их там бромантанами всякими и в изоляции перекармливают?...)))
Юрниекс
Юрниекс
вчера в 22:01
Пердив вылечит от таких вот .." мечтаний"
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен
вчера в 21:52
Знатно Джордан подорвал духовки у местной своры. Хе хе
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Некакойшенко (раскрыть)
вчера в 21:46
Отвечу какой. Реалист не хочет стать тем, кем в принципе стать не может и понимает это. А , если не понимает и все же хочет, то это по другому называется.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:43
Какой солдат не хочет стать генералом ?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 21:38
Вот тут явно прослеживается поговорка "На детях гениев природа отдыхает"
Хенрик Ларссон был легендой шведского футбола!
А вот над его сыном природа не то, что отдохнула, она ещё и покуражилась.....
Даже не помогло, что его в честь Майкла Джордана назвали, как говориться как не упакуй всё равно свинья получится!
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:35
Мы только за
andreika20133
andreika20133
вчера в 21:31
А уже спартак на пути к ЛЧ пока неудачи в ЛЕ с Легией и сангаленом но уже пошло движение к победе . Явно прослеживается движение некоторые клубы и в ЛЕ не играют.
Binger
Binger
вчера в 21:24
Скоро фердун спартак продаст вместе с мечтами.
drug01
drug01
вчера в 21:23
Хорошие мечты, удачи !!!!!
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 21:22
Сначала нужно в течение 32 лет чемпионат страны выиграть, а впереди все-таки пердив корячится.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:20
Поднял настроение
Comdiv
Comdiv
вчера в 21:18
А что, коней уже легко берете, дальше нужно идти.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
вчера в 21:16
С российскими командами - это будет только мечта
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