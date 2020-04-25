Ларссон: «Мечтаю выиграть ЛЧ. Возможно, и со „Спартаком“»

Шведский легионер московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своих футбольных целях.
Когда возобновится чемпионат, я хочу помогать «Спартаку» выигрывать матчи. Надеюсь, буду забивать и отдавать голевые передачи, но главное – это победа команды.
Моя самая большая мечта и цель в футболе – выиграть Лигу чемпионов.
– Со «Спартаком»?
Если это возможно, никогда не знаешь, но [победа в Лиге чемпионов] это самая большая мечта.
🖥 «Топ-10 о себе». Джордан Ларссон— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 25, 2020
Сегодня днем Джордан провел для нас тренировку. Теперь настало время* узнать чуть больше о нашем «фитнес-инструкторе»!
*снято в те времена, когда у Джордана была другая прическа. Публикуется впервые pic.twitter.com/qud1INsbqj
Ранее «Спартак» показал тренировки Ларссона в домашних условиях.
1)Выиграть ЛЧ со Спартаком
Планы Спартак
1)Не вылететь из рфпл
2)Попытаться попасть в ЛЕ с 8 места
3)Если каким-то чудом пункты 1-2 выполнены, то попытаться не вылететь в Отборочных ЛЕ как это и происходило в прошлых 9999 попытках.
1)Выиграть ЛЧ со Спартаком
Планы Спартак
1)Не вылететь из рфпл
2)Попытаться попасть в ЛЕ с 8 места
3)Если каким-то чудом пункты 1-2 выполнены, то попытаться не вылететь в Отборочных ЛЕ как это и происходило в прошлых 9999 попытках.
- Со «Спартаком»?
На этот вопрос Ларссон уклончиво ответил
И даже этого уклончивого ответа хватило ненавистникам Спартака что бы поглумиться в комментариях
- Со «Спартаком»?
На этот вопрос Ларссон уклончиво ответил
И даже этого уклончивого ответа хватило ненавистникам Спартака что бы поглумиться в комментариях
Хенрик Ларссон был легендой шведского футбола!
А вот над его сыном природа не то, что отдохнула, она ещё и покуражилась.....
Даже не помогло, что его в честь Майкла Джордана назвали, как говориться как не упакуй всё равно свинья получится!
Хенрик Ларссон был легендой шведского футбола!
А вот над его сыном природа не то, что отдохнула, она ещё и покуражилась.....
Даже не помогло, что его в честь Майкла Джордана назвали, как говориться как не упакуй всё равно свинья получится!