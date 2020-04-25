Ларссон: «Мечтаю выиграть ЛЧ. Возможно, и со „Спартаком“»

Шведский легионер московского «Спартака» рассказал о своих футбольных целях.

Когда возобновится чемпионат, я хочу помогать «Спартаку» выигрывать матчи. Надеюсь, буду забивать и отдавать голевые передачи, но главное – это победа команды.

Моя самая большая мечта и цель в футболе – выиграть Лигу чемпионов.