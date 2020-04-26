Бундеслига подготовила протокол возобновления сезона

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сегодня, 09:29

Руководство «Бундеслиги» подготовило протокол возобновления футбольного сезона, который может стартовать 9 мая.

Футболисты будут жить в отелях или домах, однако секс и поцелуи будут запрещены, если у одного из партнёров есть симптомы коронавируса.

На стадионах могут присутствовать не более 300 человек одновременно. Каждому присутствующему будут измерять температуру.

После игры команды должны будут покинуть поле в разное время. Игроки будут пользоваться только индивидуальными бутылками с напитками.

Будут отменены предматчевые командные фотографии, рукопожатия и традиционное сопровождение игроков.