Бундеслига подготовила протокол возобновления сезона

Руководство «Бундеслиги» подготовило протокол возобновления футбольного сезона, который может стартовать 9 мая.
Футболисты будут жить в отелях или домах, однако секс и поцелуи будут запрещены, если у одного из партнёров есть симптомы коронавируса.
На стадионах могут присутствовать не более 300 человек одновременно. Каждому присутствующему будут измерять температуру.
После игры команды должны будут покинуть поле в разное время. Игроки будут пользоваться только индивидуальными бутылками с напитками.
Будут отменены предматчевые командные фотографии, рукопожатия и традиционное сопровождение игроков.
Неожиданно противниками возобновления бундеслиги выступили болельщики. Одно из фанатских объединений Баварии призвало признать сезон досрочно завершенным. Рядом с Альянц Ареной появилось несколько плакатов следующего содержания: Вашу жадность не остановит даже пандемия, Нет матчам-призракам, Положите конец диктатуре денег.
Неожиданно противниками возобновления бундеслиги выступили болельщики. Одно из фанатских объединений Баварии призвало признать сезон досрочно завершенным. Рядом с Альянц Ареной появилось несколько плакатов следующего содержания: Вашу жадность не остановит даже пандемия, Нет матчам-призракам, Положите конец диктатуре денег.
Вице-президент Союза полиции Германии Йорг Радек отметил, что не поддерживает идею возобновления сезона в Бундеслиге 9 мая.
«Прежде всего хочу сказать, что Союз полиции принципиально не против футбольных матчей. Понимаю также, что многим необходимо прекратить смотреть старые игры. Но мы не должны забывать, в какой особой ситуации находимся. Немецкая футбольная лига должна разработать план перезапуска, потому что пока не учитываются все аспекты.
Возобновление сезона будет иметь разрушительные последствия. Можно контролировать происходящее на стадионе, но это не относится к близлежащим территориям. Болельщики не должны собираться у стадионов во время пандемии. Это не только запрещено, но и безответственно. Полиции придётся вмешиваться, если порядок не будет обеспечен», — приводит слова Радека Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Вице-президент Союза полиции Германии Йорг Радек отметил, что не поддерживает идею возобновления сезона в Бундеслиге 9 мая.
«Прежде всего хочу сказать, что Союз полиции принципиально не против футбольных матчей. Понимаю также, что многим необходимо прекратить смотреть старые игры. Но мы не должны забывать, в какой особой ситуации находимся. Немецкая футбольная лига должна разработать план перезапуска, потому что пока не учитываются все аспекты.
Возобновление сезона будет иметь разрушительные последствия. Можно контролировать происходящее на стадионе, но это не относится к близлежащим территориям. Болельщики не должны собираться у стадионов во время пандемии. Это не только запрещено, но и безответственно. Полиции придётся вмешиваться, если порядок не будет обеспечен», — приводит слова Радека Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Если вы имеете ввиду наш праздник 9 мая, так надо просто посмотреть историю даты и точное время.
8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте в 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил.
Так, что по всей Европе отмечается этот день как раз 8 мая, а у нас 9 мая. С современным футболом это никак не сочетается. Да и до победы над коронавирусом ещё очень далеко.
Если вы имеете ввиду наш праздник 9 мая, так надо просто посмотреть историю даты и точное время.
8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте в 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил.
Так, что по всей Европе отмечается этот день как раз 8 мая, а у нас 9 мая. С современным футболом это никак не сочетается. Да и до победы над коронавирусом ещё очень далеко.