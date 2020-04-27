А. Козлов: «Мы в России всегда в 15-16 лет выигрываем, а потом сдуваемся»

Экс-нападающий «Спартака» объяснил, почему молодые таланты в России не раскрываются:

Я, например, вообще не выпивал, не нарушал режим. Что я предавал футбол — такого обо мне никто никогда не скажет. Тусоваться никогда не любил. Ехал домой после тренировок, ну, или максимум за компанию мог пойти и выпить колы. Сигареты, кальян – тоже не мое.

Возраст 15-16 лет вообще ничего не значит. Мы ж в России всегда и все в этот период выигрываем, а потом сдуваемся. Просто система развития у нас другая. В России все заточено на результат.

В Испании и Голландии людей обучают навыкам обращения с мячом, а у нас тренеры кричат: «Бей вперед, выноси, катись». И попробуй так не сделать, начнут орать, требовать. Ребенка за ошибку, за лишний финт, за хитрый пас просто посадят на скамейку и отобьют желание что-то придумывать. В Европе все на позитиве, там у детей есть возможность ошибаться.

Например, у них человек 100 раз сделает неправильно какое-то классное движение, а на 101-й поймет все и научится. И уровень у него будет совсем другим. У нас шанса на это нет. Нужно быть выше, бить сильнее, какую-то тактику выдумывать.