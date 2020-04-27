ГлавнаяНовости

А. Козлов: «Мы в России всегда в 15-16 лет выигрываем, а потом сдуваемся»

сегодня, 09:51

Экс-нападающий «Спартака» Александр Козлов объяснил, почему молодые таланты в России не раскрываются:

Я, например, вообще не выпивал, не нарушал режим. Что я предавал футбол — такого обо мне никто никогда не скажет. Тусоваться никогда не любил. Ехал домой после тренировок, ну, или максимум за компанию мог пойти и выпить колы. Сигареты, кальян – тоже не мое.

Возраст 15-16 лет вообще ничего не значит. Мы ж в России всегда и все в этот период выигрываем, а потом сдуваемся. Просто система развития у нас другая. В России все заточено на результат.

В Испании и Голландии людей обучают навыкам обращения с мячом, а у нас тренеры кричат: «Бей вперед, выноси, катись». И попробуй так не сделать, начнут орать, требовать. Ребенка за ошибку, за лишний финт, за хитрый пас просто посадят на скамейку и отобьют желание что-то придумывать. В Европе все на позитиве, там у детей есть возможность ошибаться.

Например, у них человек 100 раз сделает неправильно какое-то классное движение, а на 101-й поймет все и научится. И уровень у него будет совсем другим. У нас шанса на это нет. Нужно быть выше, бить сильнее, какую-то тактику выдумывать.

 Ранее Козлов рассказал о недовольстве Артёма Дзюбы самоотдачей иностранных игроков на тренировках.

Все новости
Хохлов: «Меня никто не спрашивал, подписывая сыновей Аджоева и Черчесова»
Сегодня, 15:19 Комментарии5
Хохлов: «Я грубый? Филипп еще не видел, как тренируются девочки-гимнастки»
Сегодня, 15:04 Комментарии4
Фролов: «В России люди нужны для властей в качестве рабов»
Сегодня, 14:57 Комментарии15
Хохлов: «Не футболисты устанавливают себе зарплату»
Сегодня, 14:31 Комментарии9
Фролов: «Речи Путина по телевизору — это пустословие»
Сегодня, 14:22 Комментарии23
Песков: «Вряд ли Путин смотрит чемпионат Беларуси»
Сегодня, 11:38 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:34
20 лет назад (как давно это было!) мой друг повез своего сына 15 лет на просмотр в московский " Локомотив ". Парень техничный и мыслящий, но немного инфантильный и замедленный (вы поймете, что я имею в виду). Хотя парень в целом тренеру понравился, от его услуг отказались, аргумент был один: нам нужны бегунки, чтобы носились от и до... Чтобы давали, одним словом, результат. Вот такое искривленное понятие футбола. А всё дело в том, что, как правильно заметил А.Козлов, от тренера требуют именно результат, иначе его могут уволить за профнепригодность. Ему неинтересно возиться в личное время с техничным, всего лишь подающим надежды, пареньком. Намучаешься, а навару никакого ( простите за сленг), поэтому мы и видим в настоящее время в юношеских и молодежных командах клубов и даже сборной одних бездумных бегунков с очень редким вкраплением талантливого футболиста.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:31
Самое печальное что тоже самое было и тридцать лет назад, т.е. ничего не меняется разве только в худшую сторону.
makkie
makkie
сегодня в 11:27
Тут еще баснословные контракты роль играют.

Ну не хотят молодые прогрессировать дальше, ехать в Европу, улучшать навыки... им проще отсидеться в условном Зените, получать миллионы, тусоваться, устраивать жизнь и в ус не дуть.
Хотя о чем это я? Откуда в Зените молодежь сейчас? Всё побираются по другим клубам, а своих отдали на "растерзание" Владику Буланову. Этот только языком в твиттере молоть умеет.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:53
Возможно в чём то Козлов и прав, но если честно, то звучит больше оправдание своей неудачной карьеры.
Вот он говорит, что в 15-16 лет всё выигрываем, а потом типа "сдуваемся". Это он про Россию в целом или про школу Спартака? Ну если он и упомянул нашу школу (российскую) и европейскую, то давайте посмотрим шире. Наши выигрывают не только в 15-16 лет, но и старше.
Чемпионат Европы U-17 Золото 2006, 2013, Бронза 2015
Чемпионат Европы U-19 Серебро 2015
А вот у молодёжной сборной (до 23 лет) дела уже намного хуже, о чём свидетельствует тот факт, что последняя для нас олимпиада была в 1988 году.
Всё дело как мне кажется в переходе от юношеского футбола во взрослый.
Тут много факторов, таких как хозяева клубов требуют результат и тренер иной раз боится ставить молодых ребят. Лучше проверенных игроков поставить в том числе и легионеров. С легионерами и лимитом тут вообще отдельная история, те молодые игроки, которые всё таки пробились, "размахивают" паспортом и требуют большие деньги, а добившись своего начинают деградировать в футбольном плане, ведь жизнь удалась (Кокорин не даст соврать)! Почему многие требуют отмену лимита? Да причина проста, условным середнячкам и аутсайдерам дешевле выпустить на поле 11 легионеров среднего уровня, чем 4-5 "молодых талантов" дешевле будет. Поэтому большинство талантов у нас отправляются обрастать мясом в ФНЛ, так там и остаются.
Так, что я больше склоняюсь в виновность клубов и самих игроков.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:41
Молодёжь идёт по стопам спартака и те выигрывают или получают в дар титул раз в 15-16 лет.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:29, ред.
Ничего не меняется с годами....песец. Как же я его понимаю!
drug01
drug01
сегодня в 09:56
После футбол губят деньги!
SSPZ
SSPZ
сегодня в 09:52
Так играйте и не сдувайтесь
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100