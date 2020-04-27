А. Козлов: «Мы в России всегда в 15-16 лет выигрываем, а потом сдуваемся»

Экс-нападающий «Спартака» Александр Козлов объяснил, почему молодые таланты в России не раскрываются:
Я, например, вообще не выпивал, не нарушал режим. Что я предавал футбол — такого обо мне никто никогда не скажет. Тусоваться никогда не любил. Ехал домой после тренировок, ну, или максимум за компанию мог пойти и выпить колы. Сигареты, кальян – тоже не мое.
Возраст 15-16 лет вообще ничего не значит. Мы ж в России всегда и все в этот период выигрываем, а потом сдуваемся. Просто система развития у нас другая. В России все заточено на результат.
В Испании и Голландии людей обучают навыкам обращения с мячом, а у нас тренеры кричат: «Бей вперед, выноси, катись». И попробуй так не сделать, начнут орать, требовать. Ребенка за ошибку, за лишний финт, за хитрый пас просто посадят на скамейку и отобьют желание что-то придумывать. В Европе все на позитиве, там у детей есть возможность ошибаться.
Например, у них человек 100 раз сделает неправильно какое-то классное движение, а на 101-й поймет все и научится. И уровень у него будет совсем другим. У нас шанса на это нет. Нужно быть выше, бить сильнее, какую-то тактику выдумывать.
Ранее Козлов рассказал о недовольстве Артёма Дзюбы самоотдачей иностранных игроков на тренировках.
Вот он говорит, что в 15-16 лет всё выигрываем, а потом типа "сдуваемся". Это он про Россию в целом или про школу Спартака? Ну если он и упомянул нашу школу (российскую) и европейскую, то давайте посмотрим шире. Наши выигрывают не только в 15-16 лет, но и старше.
Чемпионат Европы U-17 Золото 2006, 2013, Бронза 2015
Чемпионат Европы U-19 Серебро 2015
А вот у молодёжной сборной (до 23 лет) дела уже намного хуже, о чём свидетельствует тот факт, что последняя для нас олимпиада была в 1988 году.
Всё дело как мне кажется в переходе от юношеского футбола во взрослый.
Тут много факторов, таких как хозяева клубов требуют результат и тренер иной раз боится ставить молодых ребят. Лучше проверенных игроков поставить в том числе и легионеров. С легионерами и лимитом тут вообще отдельная история, те молодые игроки, которые всё таки пробились, "размахивают" паспортом и требуют большие деньги, а добившись своего начинают деградировать в футбольном плане, ведь жизнь удалась (Кокорин не даст соврать)! Почему многие требуют отмену лимита? Да причина проста, условным середнячкам и аутсайдерам дешевле выпустить на поле 11 легионеров среднего уровня, чем 4-5 "молодых талантов" дешевле будет. Поэтому большинство талантов у нас отправляются обрастать мясом в ФНЛ, так там и остаются.
Так, что я больше склоняюсь в виновность клубов и самих игроков.
Вот он говорит, что в 15-16 лет всё выигрываем, а потом типа "сдуваемся". Это он про Россию в целом или про школу Спартака? Ну если он и упомянул нашу школу (российскую) и европейскую, то давайте посмотрим шире. Наши выигрывают не только в 15-16 лет, но и старше.
Чемпионат Европы U-17 Золото 2006, 2013, Бронза 2015
Чемпионат Европы U-19 Серебро 2015
А вот у молодёжной сборной (до 23 лет) дела уже намного хуже, о чём свидетельствует тот факт, что последняя для нас олимпиада была в 1988 году.
Всё дело как мне кажется в переходе от юношеского футбола во взрослый.
Тут много факторов, таких как хозяева клубов требуют результат и тренер иной раз боится ставить молодых ребят. Лучше проверенных игроков поставить в том числе и легионеров. С легионерами и лимитом тут вообще отдельная история, те молодые игроки, которые всё таки пробились, "размахивают" паспортом и требуют большие деньги, а добившись своего начинают деградировать в футбольном плане, ведь жизнь удалась (Кокорин не даст соврать)! Почему многие требуют отмену лимита? Да причина проста, условным середнячкам и аутсайдерам дешевле выпустить на поле 11 легионеров среднего уровня, чем 4-5 "молодых талантов" дешевле будет. Поэтому большинство талантов у нас отправляются обрастать мясом в ФНЛ, так там и остаются.
Так, что я больше склоняюсь в виновность клубов и самих игроков.