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Депутат Лебедев: «На месте „Локомотива“ я бы носил на руках Сёмина»

сегодня, 08:03

Депутат Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на новость о том, что «Локомотив» не будет продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым:

За всю историю «Локомотива» никто не давал такого результата, как Сёмин. Да, на нашем веку были отдельные вспышки, когда Бышовец и Черевченко взяли по разу Кубок России. Да, это было, но это отдельные всплески. «Локомотив» почти всегда без Сёмина делил 6-9 позицию в чемпионате России, не было никаких предпосылок, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов. Вернувшись обратно, Сёмин снова сделал «Локомотив» чемпионом страны. Поэтому, если бы я был президентом клуба или РЖД, я Юрия Палыча на руках бы носил — дай бог ему здоровья. Только он дает результаты и только с ним клуб поднимается на высшую ступеньку российского футбола.

Памятник? Я против каких-либо памятников, потому что история иногда поворачивается так, что завтра будут ругать и отыграются на памятнике. Поэтому не надо, Юрий Палыч уже вошел в историю клуба. Я думаю, что все будущие поколения будут приятно о нем вспоминать, но не стоит так обсуждать, будто Юрий Палыч уже ушел из клуба, это все на уровне слухов. Поверьте, если «Локомотив», войдет в зону Лиги чемпионов, думаю, никто Юрия Палыча его не уберет. Я не вижу ни одного российского тренера, который бы работал с коллективом лучше, чем Сёмин.

Если бы Юрию Палычу дали столько, сколько «Зениту» отваливает «Газпром» на покупку футболистов, думаю, Сёмин дал бы еще лучше результаты. А так, мы все видим, что «Локомотив» очень давно не покупал звездных футболистов: Крыховяк был в аренде, потом его выкупили, с Жоау Мариу пока непонятно, он ничем особенным не блистает. Поэтому на сегодняшний день Юрий Палыч для «Локомотива» — это наше все. 

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 10:43
По Палычу позиция понятна, боятся как бы Шпалычу на бровке не поплохело.
Мне не понятно что это за депутат Лебедев, который вместо того чтобы делом заниматься целыми днями о спорте интервью раздает...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:17
Каждый на своем месте...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:36
Не надо памятник, не надо на руках, просто дайте человеку спокойно работать.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:23, ред.
Админресурс в действии, что то мучают сомнения, что это указка поменять тренера Локомотива который идёт на втором месте и при возобновлении чемпионата может оставить Питер без первого места.Боятся бомжи.
112910415
112910415
сегодня в 09:17
хоть проводили бы с достойным почётом ...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 09:12
Заблудился что ли ? Иди вон Путина с Собяниным на своих ручонках носи !
ДСА
ДСА
сегодня в 09:00
Поблагодарят за работу и плюнут в спину.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 08:59
Об этом все знают и без мнения депутата.
Брулин
Брулин
сегодня в 08:41
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 08:33
    Палыч и без ношения на руках легенда российского футбола.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
    сегодня в 08:31
    А самому нельзя мнение высказать? Нужно что.бы ты спросил, или кто то другой?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    сегодня в 08:30
    Отдыхать нужно давать только если человек захочет, а так это изгнание
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 08:25
    занимайся своими делами и не лезь в футбол )хотя сегодня ты прав!
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 08:16
    Уж помолчал бы насчет финансировния, оно одно из лучших в России.
    Шпалыч несомненно заслуженный тренер, но дайте дедушке отдохнуть, пожалейте старика.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    сегодня в 08:15
    Семин много сделал для Локо
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 08:15
    Неблагодарные...
    Adepta
    Adepta
    сегодня в 08:10
    Сын Жириновского опять лезет в футбол, где ему не место.
    beefs
    beefs
    сегодня в 08:09
    жаль что у тебя забыли спросить
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 08:07
    Будь на своём месте.
    Comdiv
    Comdiv
    сегодня в 08:06
    Они не ценят его пока.
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