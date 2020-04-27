Депутат Лебедев: «На месте „Локомотива“ я бы носил на руках Сёмина»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на новость о том, что «Локомотив» не будет продлевать контракт с главным тренером :

За всю историю «Локомотива» никто не давал такого результата, как Сёмин. Да, на нашем веку были отдельные вспышки, когда Бышовец и Черевченко взяли по разу Кубок России. Да, это было, но это отдельные всплески. «Локомотив» почти всегда без Сёмина делил 6-9 позицию в чемпионате России, не было никаких предпосылок, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов. Вернувшись обратно, Сёмин снова сделал «Локомотив» чемпионом страны. Поэтому, если бы я был президентом клуба или РЖД , я Юрия Палыча на руках бы носил — дай бог ему здоровья. Только он дает результаты и только с ним клуб поднимается на высшую ступеньку российского футбола.

Памятник? Я против каких-либо памятников, потому что история иногда поворачивается так, что завтра будут ругать и отыграются на памятнике. Поэтому не надо, Юрий Палыч уже вошел в историю клуба. Я думаю, что все будущие поколения будут приятно о нем вспоминать, но не стоит так обсуждать, будто Юрий Палыч уже ушел из клуба, это все на уровне слухов. Поверьте, если «Локомотив», войдет в зону Лиги чемпионов, думаю, никто Юрия Палыча его не уберет. Я не вижу ни одного российского тренера, который бы работал с коллективом лучше, чем Сёмин.

Если бы Юрию Палычу дали столько, сколько «Зениту» отваливает «Газпром» на покупку футболистов, думаю, Сёмин дал бы еще лучше результаты. А так, мы все видим, что «Локомотив» очень давно не покупал звездных футболистов: Крыховяк был в аренде, потом его выкупили, с Жоау Мариу пока непонятно, он ничем особенным не блистает. Поэтому на сегодняшний день Юрий Палыч для «Локомотива» — это наше все.