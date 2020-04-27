А. Козлов: «Чувствовал, что Карпин имеет негатив к Дзюбе»

Бывший нападающий «Спартака» рассказал, что форвард имел вопросы к самоотдаче иностранных футболистов «красно-белых»:

Иностранные игроки на тренировках особо не выкладывались — фигней страдали, зато на играх давали результат, поэтому и играли. Ничего не имею против — красавцы. Чего им в таком случае перетруждаться?

Я нормально на это смотрел, чего мне в том возрасте, негодовать? Разве что было видно, что Дзюбе обидно. За одни и те же вещи иностранцу могли ничего не сказать, а его как-то наказать. Чувствовался какой-то негатив у Карпина к нему. Но я особо в это не лез, был в стороне. Я к Карпину хорошо отношусь. И к Дзюбе тоже.