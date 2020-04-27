А. Козлов: «Чувствовал, что Карпин имеет негатив к Дзюбе»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов рассказал, что форвард Артём Дзюба имел вопросы к самоотдаче иностранных футболистов «красно-белых»:
Иностранные игроки на тренировках особо не выкладывались — фигней страдали, зато на играх давали результат, поэтому и играли. Ничего не имею против — красавцы. Чего им в таком случае перетруждаться?
Я нормально на это смотрел, чего мне в том возрасте, негодовать? Разве что было видно, что Дзюбе обидно. За одни и те же вещи иностранцу могли ничего не сказать, а его как-то наказать. Чувствовался какой-то негатив у Карпина к нему. Но я особо в это не лез, был в стороне. Я к Карпину хорошо отношусь. И к Дзюбе тоже.
Ранее Козлов признался, что имел предложения от миланских клубов.
Дзюба - Карпин 6:1
Дзюба - Карпин 6:1
Пусть теперь питерские его в ножки целуют и на руках носят.
А он под шумок будет от конкурентов избавляться - Кокорина почти сплавили, на очереди Азмун :)
Пусть теперь питерские его в ножки целуют и на руках носят.
А он под шумок будет от конкурентов избавляться - Кокорина почти сплавили, на очереди Азмун :)
Тренерский негатив не вызывает удивления
Тренерский негатив не вызывает удивления
Представляю диалог во время матча:
Д: - Валерий Георгич, когда я перестану подавать мячи и начну играть?
К: - Дзюба, пнх! Сначала отработай долг Быстрову!
Представляю диалог во время матча:
Д: - Валерий Георгич, когда я перестану подавать мячи и начну играть?
К: - Дзюба, пнх! Сначала отработай долг Быстрову!