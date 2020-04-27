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А. Козлов: «Чувствовал, что Карпин имеет негатив к Дзюбе»

сегодня, 09:42

Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов рассказал, что форвард Артём Дзюба имел вопросы к самоотдаче иностранных футболистов «красно-белых»:

Иностранные игроки на тренировках особо не выкладывались — фигней страдали, зато на играх давали результат, поэтому и играли. Ничего не имею против — красавцы. Чего им в таком случае перетруждаться? 

Я нормально на это смотрел, чего мне в том возрасте, негодовать? Разве что было видно, что Дзюбе обидно. За одни и те же вещи иностранцу могли ничего не сказать, а его как-то наказать. Чувствовался какой-то негатив у Карпина к нему. Но я особо в это не лез, был в стороне. Я к Карпину хорошо отношусь. И к Дзюбе тоже.

Ранее Козлов признался, что имел предложения от миланских клубов.

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ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:29, ред.
Хотел написать Карасев-Ростов?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:39
19 октября 2019
Дзюба - Карпин 6:1
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:42
И где теперь те иностранцы? После свиней сгинули, а Артём вот он лидер сборной, лидер по количеству голов, по голевым передачам и по гол + пас тоже лучший. Да и свиньям исправно передаёт приветы. Гыгыгы
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:32
Карпин не одинок в своем негативе к воришке
makkie
makkie
сегодня в 11:19, ред.
Ну и славно, что Дзюба ушёл из Спартака - слишком много гонору и негатива с его стороны.

Пусть теперь питерские его в ножки целуют и на руках носят.
А он под шумок будет от конкурентов избавляться - Кокорина почти сплавили, на очереди Азмун :)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:53
И нашим и вашим...). Позиция Козлова.
Faustello
Faustello
сегодня в 10:39
Дзюба раздражает всех, ну разве что Питерские бабушки спокойно к нему относятся и дошкольники со школьниками начальных классов его любят.
112910415
112910415
сегодня в 10:28
Дзюба - это проблемы с дисциплиной и длинный язык ...
Тренерский негатив не вызывает удивления
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:25, ред.
Пешеходы нормальным тренерам не нужны. Тратить нервы, клетки на баобаба, когда другие тащят рояль, а он потом в лучах слепой славы, такой тренер, как Карпин, не будет.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:22
Ничего удивительного, что между Дзюбой и Карпиным заочный конфликт. Оба самодостаточны, непрогибаемы, всегда при своём мнении и достаточно сильные личности.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 09:58
Вот бы Карпина в Зенит, к Дзюбе)))
Представляю диалог во время матча:
Д: - Валерий Георгич, когда я перестану подавать мячи и начну играть?
К: - Дзюба, пнх! Сначала отработай долг Быстрову!
marvel777
marvel777
сегодня в 09:52
любого нормального человека такие люди как Дзюба раздражают
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