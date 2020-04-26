Уткин: «Тип характера Аршавина вписывается в одно слово — „г*внюк“»

Журналист и футбольный эксперт Василий Уткин рассказал, как относится к бывшему полузащитнику сборной России Андрею Аршавину.
Я его не любил, потому что зачастую Аршавин выдавал желаемое за действительное.
Считаю, что Аршавин не реализовал себя в полной мере. Он увлекался жизненными благами вопреки своей футбольной сущности. И, в общем, он не признавал этого.
Есть масса претензий к Аршавину по ходу его карьеры, потому что тип его характера – я думаю, Андрей Сергеевич на меня не обидится, – вполне вписывается в слово «г*внюк».
Чтобы вы понимали, у меня нет сугубо отрицательного отношения к этому понятию. Например, мне очень нравится определение Хиддинка, что нападающий всегда должен быть немножко г*внюком. Вы понимаете, что я имею в виду?
Но я всегда считал и считаю его ярким человеком, интересным собеседником. Ему немножечко, как мне кажется, не хватает целеполагания. Я уверен, что на спортивном телевидении и вообще как источник актуальных мнений и рассказов о спорте он надолго. Он, безусловно, талантлив. Если он рискнет выбрать себе эту стезю, будет круто.
Мы в достаточно добрых отношениях. Не общаемся постоянно, но у нас много общих знакомых – передаем друг другу приветы и на этой неделе обменялись смсками.
Ранее Василий Уткин поделился мнением о том, что «Зенит» разоряет Премьер-Лигу.
Теперь уже комментируют его слова.
Вектор очевиден.
Есть признаки Уткин хочет стать большим журналистом , не просто футбольным, а вообще большим. Для этого надо быть кроме всего прочего хлёстким, резким, эпатажным.
Есть надежда Василий станет большим , Аршавин просто журналистом , а я их большим комментатором.
Теперь уже комментируют его слова.
Вектор очевиден.
Есть признаки Уткин хочет стать большим журналистом , не просто футбольным, а вообще большим. Для этого надо быть кроме всего прочего хлёстким, резким, эпатажным.
Есть надежда Василий станет большим , Аршавин просто журналистом , а я их большим комментатором.