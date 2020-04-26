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Уткин: «Тип характера Аршавина вписывается в одно слово — „г*внюк“»

вчера, 19:21

Журналист и футбольный эксперт Василий Уткин рассказал, как относится к бывшему полузащитнику сборной России Андрею Аршавину.

Я его не любил, потому что зачастую Аршавин выдавал желаемое за действительное.

Считаю, что Аршавин не реализовал себя в полной мере. Он увлекался жизненными благами вопреки своей футбольной сущности. И, в общем, он не признавал этого.

Есть масса претензий к Аршавину по ходу его карьеры, потому что тип его характера – я думаю, Андрей Сергеевич на меня не обидится, – вполне вписывается в слово «г*внюк».

Чтобы вы понимали, у меня нет сугубо отрицательного отношения к этому понятию. Например, мне очень нравится определение Хиддинка, что нападающий всегда должен быть немножко г*внюком. Вы понимаете, что я имею в виду?

Но я всегда считал и считаю его ярким человеком, интересным собеседником. Ему немножечко, как мне кажется, не хватает целеполагания. Я уверен, что на спортивном телевидении и вообще как источник актуальных мнений и рассказов о спорте он надолго. Он, безусловно, талантлив. Если он рискнет выбрать себе эту стезю, будет круто.

Мы в достаточно добрых отношениях. Не общаемся постоянно, но у нас много общих знакомых – передаем друг другу приветы и на этой неделе обменялись смсками.

Ранее Василий Уткин поделился мнением о том, что «Зенит» разоряет Премьер-Лигу.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:36
Вася либо перепил, либо не допил.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 23:30
Встретились как-то Уткин,Соловьёв и Губерниев в планетарии.....
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:07
Они друг друга стоят, Жирноуткин тоже тот еще *@внюк
Adepta
Adepta
вчера в 21:57
Жаль, что такой мерзкий тип болельщик спартака.
tuman960
tuman960
вчера в 21:15
Вот мне интересно,а у утятины есть хоть один человек не 77.к!!!Судя по всему- все 77.ки ,один он -большое хранилище мудрости и высшего правосудия!!!!
Roman73
Roman73
вчера в 21:11
Было время , Уткин скромно комментировал действия других .
Теперь уже комментируют его слова.
Вектор очевиден.
Есть признаки Уткин хочет стать большим журналистом , не просто футбольным, а вообще большим. Для этого надо быть кроме всего прочего хлёстким, резким, эпатажным.
Есть надежда Василий станет большим , Аршавин просто журналистом , а я их большим комментатором.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:51
Большой и маленький *овнюк. Цвет один, объем только разный.
Valeleo
Valeleo
вчера в 20:49
Демагог, пока еще ни разу не получивший за свои слова.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:41
вот везет Васе что сейчас не 90-е. То Канделаки на которую наверняка втихушку наяривает шоколадом обложит. То Аршавин у него ..внюк. Васе нужно бить рыло долго и больно чтоб за метлой следил. А ему чтоб не набили бегать хорошо уметь надо . Или боксом заняться.Реально ведь огребет когда нибудь.
DanjaG
DanjaG
вчера в 20:41
Боров вообще совесть потерял.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:25
Вот чем мне нравится Аршавин, когда он в студии "Матч-ТВ", - так это своей естественностью. Он не пытается понравиться зрителю и ведущему, не боится показаться глупеньким и несведущим в каких-то футбольных и житейских вопросах. Хорошо шутит, в том числе в адрес собеседников. Ну а в репортажах с футбольных матчей немногословен, что, на мой взгляд, тоже является положительным качеством комментатора; говорит все по делу. Слова Уткина комментировать не хочу, каждый имеет право на свое мнение и видение того или иного вопроса.
Литейный 4
Литейный 4 ответ ziborock (раскрыть)
вчера в 20:21
Это Хто? Спартачи в Пердиве? Гыгыгы
13ROS13
13ROS13
вчера в 20:20
Уткин совсем распоясался, как стал целоваться с тарасовскими.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 20:18
😂😂😂😂😂😂😂
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:14
А Уткину слабо наехать на Пупкина, если крутой такой? Ведь на его лизуна Соловьиного помётчика, наехал! Вперёд, Вася!
oFANATo
oFANATo ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 20:07
Вообще не в тему!)))))
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:03
Уткин совсем с рельсов съехал.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:58
Аршавин хоть чего-то добился, а Вася добился, что уже в кресло не помещается.
ziborock
ziborock ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 19:58
А что скажут почитатели ослов?!)
Alex12357
Alex12357
вчера в 19:57
Вася !Когда ты прав,тогда ты прав!
Литейный 4
Литейный 4 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 19:46
Не считай деньги в чужом кармане, лучше зашей дыру в своём. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 19:45
Я думал этот почитатель свиней помоями польёт на Андрей Сергеевича. Ан нет. Гыгыгы
mortid
mortid
вчера в 19:44
Василий, хороших людей вообще мало в мире, в основном 77ки и есть, как правило алчные.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
вчера в 19:44
Проще будет найти футболиста, по которому не проплыла утка Вася.
112910415
112910415
вчера в 19:43
а текст-то вполне доброжелательный !
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:36, ред.
Слушайте но вася уже и до Шавы добрался, может пора его психиатру показать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:34
И все таки из всех 77ков самый большой и типичный это Уткин. Не зря говорят 77ка должно быть много. В точку
RoArt
RoArt
вчера в 19:33
Утка походу совсем на карантине кюулась
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:31
ты бы для начала себя бы по подробнее описал)))
Альфамен
Альфамен
вчера в 19:31
На Уткина карантин прям положительно влияет,стали регенерироваться правильные мысли...
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