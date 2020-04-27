«Зенит» закупит средства защиты для двух больниц Петербурга

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вчера, 18:54

Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте сообщает, что клуб в рамках социального проекта «Вместе победим!» поддержит Покровскую и Александровскую больницы Петербурга в борьбе с коронавирусом.

«Зенит» безвозмездно передаст больницам 1600 комбинезонов, 300 защитных очков, 2380 респираторов FFP2 и FFP3, 1000 экранов, 80 одноразовых халатов, а также 30 пульсоксиметров.

Тем временем полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони приобрел 50 продуктовых наборов для семей, который связаны с его детским клубом «Бочас Спорт» из родного города Колония Коройя.