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«Зенит» закупит средства защиты для двух больниц Петербурга

вчера, 18:54

Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте сообщает, что клуб в рамках социального проекта «Вместе победим!» поддержит Покровскую и Александровскую больницы Петербурга в борьбе с коронавирусом.

«Зенит» безвозмездно передаст больницам 1600 комбинезонов, 300 защитных очков, 2380 респираторов FFP2 и FFP3, 1000 экранов, 80 одноразовых халатов, а также 30 пульсоксиметров.

Тем временем полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони приобрел 50 продуктовых наборов для семей, который связаны с его детским клубом «Бочас Спорт» из родного города Колония Коройя.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 20:25
Молодцы, но нужно помнить, что реально они покупают это на деньги россиян ("Зенит" - дотационный клуб, как и все остальные).

Но россияне помогают больницам, и это хорошо.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:52
значит жди повышение тарифов на газ
Clavан
Clavан
вчера в 19:45
Зениту респект!
Colchoneros
Colchoneros ответ 13ROS13 (раскрыть)
вчера в 19:41
    13ROS13
    13ROS13 ответ Colchoneros (раскрыть)
    вчера в 19:31
    А что, это имеет большое значение?
    Colchoneros
    Colchoneros
    вчера в 19:28
    Скорее всего это Газпром закупит!
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 19:20
    Нужный социальный проект в такое непростое время.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 19:17
    За деньги налогоплательщиков грех не помочь врачам в столь сложное время.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 19:14
    Респект и уважуха!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 18:56
    Это хорошо
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 18:55
    хорошие дела это верное решение!!
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