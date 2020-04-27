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Ригони оказал продовольственную помощь родному городу

вчера, 16:40

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони приобрел 50 продуктовых наборов для семей, который связаны с его детским клубом «Бочас Спорт» из родного города Колония Коройя:

В «Бочас Спорт» я начал играть в футбол, встретил там друзей, которые и по сей день рядом со мной. Время, проведенное в нем, было радостным и счастливым, поэтому я рад помочь ему, как только появляется такая возможность. Это скромный клуб, переживающий сейчас сложные времена, и я поддержал семьи, связанные с ним — особенно те, в которых есть дети, играющие в футбольной школе «Бочас».

 Ранее стало известно, что Ригони выступает за досрочное завершение сезона.

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Все комментарии
DanjaG
DanjaG
вчера в 17:52
Сделал доброе дело, почему раньше не делал.
shlomo
shlomo
вчера в 17:50
Если есть возможность, то почему бы и не помочь....
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:07
Колонии точно нужно помочь.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:47
любая помощь достойна уважения!!
13ROS13
13ROS13
вчера в 16:40
Очень благородный поступок.
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