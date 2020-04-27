Ригони оказал продовольственную помощь родному городу

Полузащитник «Зенита» приобрел 50 продуктовых наборов для семей, который связаны с его детским клубом «Бочас Спорт» из родного города Колония Коройя:

В «Бочас Спорт» я начал играть в футбол, встретил там друзей, которые и по сей день рядом со мной. Время, проведенное в нем, было радостным и счастливым, поэтому я рад помочь ему, как только появляется такая возможность. Это скромный клуб, переживающий сейчас сложные времена, и я поддержал семьи, связанные с ним — особенно те, в которых есть дети, играющие в футбольной школе «Бочас».