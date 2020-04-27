Широков: «Для „Зенита“ и „Локомотива“ важно, чтобы чемпионат доиграли»

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о возможном продолжении сезона в чемпионате России.

Думаю, нам нужно дождаться середины мая, чтобы посмотреть, какая будет обстановка. Если примут решение не доигрывать, то надо понимать, что многие команды ставят на Лигу чемпионов. «Зенит» на это сильно рассчитывает, «Локомотив» будет стараться попасть, «Краснодар» — не знаю…

Конечно, для этих команд очень важно, чтобы чемпионат доиграли. Понятно, что середина таблицы, может, и не желает играть, там действительно нет смысла тратить деньги на организацию матчей и при этом играть без зрителей. Наверное, так и будет. Это не очень экономически выгодно. Потратить много денег и не заработать при этом.