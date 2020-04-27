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Широков: «Для „Зенита“ и „Локомотива“ важно, чтобы чемпионат доиграли»

вчера, 23:49

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном продолжении сезона в чемпионате России.

Думаю, нам нужно дождаться середины мая, чтобы посмотреть, какая будет обстановка. Если примут решение не доигрывать, то надо понимать, что многие команды ставят на Лигу чемпионов. «Зенит» на это сильно рассчитывает, «Локомотив» будет стараться попасть, «Краснодар» — не знаю…

Конечно, для этих команд очень важно, чтобы чемпионат доиграли. Понятно, что середина таблицы, может, и не желает играть, там действительно нет смысла тратить деньги на организацию матчей и при этом играть без зрителей. Наверное, так и будет. Это не очень экономически выгодно. Потратить много денег и не заработать при этом.

В ФНЛ тяжелая ситуация. По ФНЛ нужно провести мониторинг, как у них с экономикой. Если большинство не выдержит игру без зрителей, то смысл это делать. Пусть лучше сохранят эти деньги и готовятся к новому сезону.

Ранее этой же темы коснулся главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев

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Youngberg
Youngberg
сегодня в 00:26
Для многих важно....
DanjaG
DanjaG
вчера в 23:50
    beefs
    beefs
    вчера в 23:50
    а остальным не надо
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