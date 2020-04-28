ГлавнаяНовости

Агент Сафонов — о высказываниях Фролова: «Понос слов от запора мыслей»

сегодня, 19:28

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о высказываниях голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который подверг критике правительство Российской Федерации.

Понятно, что в «Крыльях Советов» сначала напугались, написали на сайте, что оштрафуют игрока, потом строчку про штраф убрали. Я считаю, что Фролову надо было быть поаккуратнее в высказываниях. Все же, самарский клуб — бюджетная команда. Понятно, что многие ополчились на Фролова: он же тоже получает деньги от властей.

Тут журналист его поймал, а Фролов парень искренний — что думал, то сказал. Нет же такого, что «Крылья Советов» — бюджетная команда, а значит, в ней должны играть только футболисты «Единой России», а не партии ЛДПР, к примеру. Все футболисты — люди медийные. Но у кого-то чуть выше интеллект, у кого-то чуть ниже.

Иногда такие высказывания можно охарактеризовать так: понос слов от запора мыслей. Понятно, что при любой власти есть плюсы и минусы. Тем более сейчас, когда весь народ напуган и встревожен. Негатив копится, люди в семьях на карантине с ума сходят. Бывает, что некоторые «ссут против ветра». Беленов говорит, что на пенсию не проживешь. Но для этого тебя мать воспитала, значит, ты ей помогай. Думаю, ему зарплата позволяет матери помочь.

 Ранее мнением о высказываниях Фролова поделился известный российский тренер Анатолий Бышовец.

Все новости
Орлов: «Такой игрок, как Азмун, нужен „Наполи“»
Сегодня, 23:24 Комментарии2
Лепехин: «„Зенит“ не будет легитимным чемпионом, если сезон не доиграют»
Сегодня, 23:06 Комментарии6
Д. Баринов: «Для меня победа над „Байером“ в Лиге чемпионов — особенная»
Сегодня, 22:47 ФотоКомментарии5
Орлов: «Видимо, россиян от коронавируса оберегает прививка от туберкулёза»
Сегодня, 22:21 Комментарии11
Гендиректор «Химок» поддержал идею о досрочном завершении первенства ФНЛ
Сегодня, 22:01 Комментарии3
Кучаев: «В ЦСКА всё нормально, Ганчаренко никуда не уходит»
Сегодня, 20:52 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
tuman960
tuman960
сегодня в 23:01
правильная пословица:
у отца было три сына-двое умных,а один футболист(Фролов)!!!!
112910415
112910415
сегодня в 21:07
сумасшедший дом !
если власть не хвалишь - это запор мыслей ?!
mars6791
mars6791
сегодня в 20:32, ред.
Ну пока Сафонов лидирует в подхалимаже Единой России, и властям. Потом Бышовец .
Во Фролов даёт, сам того не желая выводит всех подхалимов системы из тени.
Сергей Корягин
Сергей Корягин
сегодня в 20:22
Сафонов- конченная тварь! Не тронь Фролова и своими высказываниями наш сайт не погань !!!
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 20:18
Сегодня на соккере понос слов как раз от самого Сафонова
bacek15
bacek15 ответ Bastardo (раскрыть)
сегодня в 20:07
Неужели он так хорош, что его не попадание в сборную, вот прям явно неправильное решение? А ведь в его силах доказать что он супер вратарь, и все скажут тогда: "Черечесов, глаза то протри!" Ан нет, играет он хорошо и всего то.
Clavан
Clavан
сегодня в 20:04
У нас полстраны бюджетные, всем закрыть рты что ли и не вякать?
13ROS13
13ROS13 ответ bacek15 (раскрыть)
сегодня в 19:54
У нас многие в сборную попадают?
Bastardo
Bastardo ответ bacek15 (раскрыть)
сегодня в 19:53
Попадание в сборную - сомнительный критерий. Максименко или Сафонов плохие вратари? Или Чалов плохой форвард? Но в сборную их брать не спешат
Comdiv
Comdiv
сегодня в 19:51, ред.
Как реагируют на правду ворье, недотренеры, депутаты Госдумы, агенты, живущие не понятно на какие доходы, и не платящие налоги. Покиньте Москву и уже в Московской области вы увидете иной мир, мир разрухи и нищеты, а чем дальше от Москвы, тем ужаснее.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:44
Сафонова устраивает всё, он доит людей и за это ему ничего.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 19:38
Вот поэтому так и живём, если кто-то скажет правду наконец-то, то вместо того, чтобы поддержать, выползают из своих нор те, кто готов загнобить того человека, в угоду власти, власти, которая живёт, держится благодаря вот таким лизунам......
cska1948
cska1948
сегодня в 19:34
"...Иногда такие высказывания можно охарактеризовать так: понос слов от запора мыслей..."
-------------------
Хорошо сказал!
bacek15
bacek15
сегодня в 19:34
Фролова тоже есть за что критиковать- играет, играет, а в сборную не попадает! )))
Roman73
Roman73
сегодня в 19:32
Накинулась свора.
Лицом_на_клаве
Лицом_на_клаве
сегодня в 19:32
Пора сворачивать эту тему с Фроловым. Задрали уже.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:29
Да по делу всё парень сказал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:29
Достали уже...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100