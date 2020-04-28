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Мостовой: «Уверен, наши власти спасут экономику, Россия – супердержава»

сегодня, 19:15

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением после обращения президента России Владимира Путина.

Уже говорили про перенос парада Победы, так что объявление шестого, седьмого и восьмого мая выходными днями для меня сюрпризом не стало. Ну а куда нам деваться? Мы же вступили в этот режим позже Европы, вот и выйдем из него позже. Наши люди дома, конечно, могут с ума сходить – я об этом с самого начала говорил, когда призывали сидеть дома, хорошо, что сейчас не призывают сидеть дома на фоне роскошных садов и трёхэтажных домов.

Я не специалист в этой области, но, кажется, продлевают самоизоляцию в последний раз. Потом постепенно нам разрешат выходить на улицу. Пока нельзя – никто же не сказал, что эпидемия закончилась.

Поддержка экономики – это главное, что сказал Путин. У нас ведь тысячи людей остались без работы, страдают бизнесы – нужно оставлять рабочие места и зарплаты. Думаю, это делается – мы же все в одинаковых условиях: перед вирусом все равны – и богатые, и бедные, и бездомные. Вирус никого не щадит. Уверен, что экономику наши власти спасут. Мы ведь одна из самых богатых стран в мире, Россия — супердержава. Наши власти делают всё возможное, чтобы поддержать людей и бизнес. А пока хочется сказать всем нашим гражданам огромное спасибо – вы все молодцы, что преодолеваете это испытание.

Также недавно Мостовой поделился мнением о целесообразности возобновления сезона. 

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 22:58
От чево эту супердержаву спасать ? От падения ?
Сложно упасть лёжа и даже не делая попыток подняться.))
свинина
свинина
сегодня в 21:39
супердержава ахаха.... Так в чем сила?
Adepta
Adepta
сегодня в 21:15
Мозги от демагогии распухли, пора хоть каким-то делом заняться.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:47, ред.
Вот это бред! Особенно, что власти делают всё возможное, чтобы поддержать людей и бизнес!!! Приговор: Мостовому срочно в госдуму к едросне!
Прохорович
Прохорович
сегодня в 20:46
Ой выдумщик, Что Запхотел от этой влсти. таи же не самые умные люди собраны
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:43, ред.
Одним словом классический подлиза,лицемер.Метит в депутаты,на народ наплевать...написал бы о нем кто он простыми словами,удалят быстро.Короче враг народа подхалим Путина.
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 20:27
Кстати Александр, а не подскажите уважаемый, а что там с поправкой про народные недра и природные богатства????
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 20:24
Если Мостовой полез в политику и экономику, ЭТО ВСЕ П.........Ц!!!!!
Александр, не надо, это не твое!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:19
С 1991г, когда страну поставили раком прошло 30 лет почти. 30 лет!!!ёпта!. Я, уже вчера отписал про потерянное поколение. Мое поколение ёпта! Когда в совдеповское время учили одному, а с приходом дикого капитализма, хребет пополам. Шлейф тянется до сих пор втягивая в себя уже другие поколения.
С 1945г по 1975 г прошло 30 лет. Разницу чуете!).
Вспоминаешь эпизод из фильма Данелии "Паспорт", где герой от безысходности пишет на стене камеры "Слава КПСС!"). Вот такое же желание появляется и у меня от всего происходящего).
Смешно, если не было так грустно...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:09
Смехдержава)))
lexatver
lexatver
сегодня в 19:59
Саша иди ты лучше тренируй! Игрок ты был классный, но в экономике ничего не соображаешь! А экономический курс страны нужно СРОЧНО менять! Нужна индустриализация, чтобы 90% товаров изготавливалось в России. У нас все для этого есть! Тогда не будет в стране никаких кризисов...
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:56, ред.
о как...
bacek15
bacek15 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 19:55
Если б нефть не обрушили, нас бы саудиты всё равно с рынка выдавили по объёмам. Так что хрен редьки не слаще. Слезать надо с нефтезависимости вот и всё.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 19:53
Хочется мнение Карпина на этот счёт узнать,тот что думает говорит.А этот Мостовой обычный жополиз
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:45
Вот ещё один пи...дун.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:42
Супердержава-понятие относительное. Супердержава-нефть, газ.... Супердержава-это Китай......
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 19:39
"Мы ведь одна из самых богатых стран в мире, Россия — супердержава."

Вот и Сечин так считал, когда обрушил нефть (хотя она и так бы обрушилась со временем, но не так сильно).

У нас одна из самых больших зависимостей в мире от нефти - 40.9% доходов в бюджет, а мы позволяем себе обрушить нефть и торговать ей по себестоимости (сейчас Россия ничего не зарабатывает от нее).

Нужно реально быть богатой страной, чтобы наплевать на 40% доходов)))
Компромат на Сталина
Компромат на Сталина
сегодня в 19:38
Нефть была дорогой, Царь был на коне. Если он поднимет страну с колен при цене нефти 10 долларов за барль, я побреюсь наголо и уйду в монастырь.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:35
20 лет спасают экономику от кого то. От народа может?
Splurgeloa
Splurgeloa
сегодня в 19:29
Страна то одна из самых богатых, но народ нищий.А богаты только кучка лиц из списка Forbes приближенная сами знаете к кому))
Сп62
Сп62
сегодня в 19:27
Царь и партия никогда не обманывают!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:26
прям как будто медведева цитирует))) ...главное держитесь)))
ДСА
ДСА
сегодня в 19:24
Неугодные вымрут, остальные испугаются. Пока Титаник плывет...
VABANK
VABANK
сегодня в 19:24
Всё правильно он сказал, разумно и объективно.
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
сегодня в 19:18
У тебя денег то полным полно,тебе ли переживать Саша!
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 19:16, ред.
У Мостового критические дни.
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