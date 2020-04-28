Мостовой: «Уверен, наши власти спасут экономику, Россия – супердержава»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением после обращения президента России Владимира Путина.
Уже говорили про перенос парада Победы, так что объявление шестого, седьмого и восьмого мая выходными днями для меня сюрпризом не стало. Ну а куда нам деваться? Мы же вступили в этот режим позже Европы, вот и выйдем из него позже. Наши люди дома, конечно, могут с ума сходить – я об этом с самого начала говорил, когда призывали сидеть дома, хорошо, что сейчас не призывают сидеть дома на фоне роскошных садов и трёхэтажных домов.
Я не специалист в этой области, но, кажется, продлевают самоизоляцию в последний раз. Потом постепенно нам разрешат выходить на улицу. Пока нельзя – никто же не сказал, что эпидемия закончилась.
Поддержка экономики – это главное, что сказал Путин. У нас ведь тысячи людей остались без работы, страдают бизнесы – нужно оставлять рабочие места и зарплаты. Думаю, это делается – мы же все в одинаковых условиях: перед вирусом все равны – и богатые, и бедные, и бездомные. Вирус никого не щадит. Уверен, что экономику наши власти спасут. Мы ведь одна из самых богатых стран в мире, Россия — супердержава. Наши власти делают всё возможное, чтобы поддержать людей и бизнес. А пока хочется сказать всем нашим гражданам огромное спасибо – вы все молодцы, что преодолеваете это испытание.
Также недавно Мостовой поделился мнением о целесообразности возобновления сезона.
Сложно упасть лёжа и даже не делая попыток подняться.))
Сложно упасть лёжа и даже не делая попыток подняться.))
Александр, не надо, это не твое!!!!
Александр, не надо, это не твое!!!!
С 1945г по 1975 г прошло 30 лет. Разницу чуете!).
Вспоминаешь эпизод из фильма Данелии "Паспорт", где герой от безысходности пишет на стене камеры "Слава КПСС!"). Вот такое же желание появляется и у меня от всего происходящего).
Смешно, если не было так грустно...
С 1945г по 1975 г прошло 30 лет. Разницу чуете!).
Вспоминаешь эпизод из фильма Данелии "Паспорт", где герой от безысходности пишет на стене камеры "Слава КПСС!"). Вот такое же желание появляется и у меня от всего происходящего).
Смешно, если не было так грустно...
Вот и Сечин так считал, когда обрушил нефть (хотя она и так бы обрушилась со временем, но не так сильно).
У нас одна из самых больших зависимостей в мире от нефти - 40.9% доходов в бюджет, а мы позволяем себе обрушить нефть и торговать ей по себестоимости (сейчас Россия ничего не зарабатывает от нее).
Нужно реально быть богатой страной, чтобы наплевать на 40% доходов)))
Вот и Сечин так считал, когда обрушил нефть (хотя она и так бы обрушилась со временем, но не так сильно).
У нас одна из самых больших зависимостей в мире от нефти - 40.9% доходов в бюджет, а мы позволяем себе обрушить нефть и торговать ей по себестоимости (сейчас Россия ничего не зарабатывает от нее).
Нужно реально быть богатой страной, чтобы наплевать на 40% доходов)))