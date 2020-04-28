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Геркус: «Есть информация, что „Локомотив“ доиграет чемпионат с Николичем»

сегодня, 18:34

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что «Локомотив» может сменить главного тренера по ходу нынешнего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Юрия Сёмина может сменить сербский специалист Марко Николич.

Есть информация, что «Локомотив» будет доигрывать чемпионат с этим сербом. Когда мы говорим о кандидате в тренеры «Локомотива», то есть критерии, которым человек должен соответствовать, в том числе по опыту. Николич позиционируется как специалист, подающий надежды. Но он, к сожалению, пока тренировал только в Сербии, Словении и Венгрии. Это весьма специфичный опыт. Если тренер в Лиге Европы не прошёл «Вадуц», то, наверное, ему пока рано в «Локомотив».

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Clavан
Clavан ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:03
Лучше пусть кочегары, чем цска.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:51
В случае доигрывания чемпионата кочегары могут пролететь мимо ЛЧ.
КСТА, МЕНЯ ЭТО ТОЛЬКО ПОРАДУЕТ...
Comdiv
Comdiv
сегодня в 18:49
Надо же так беспардонно сплавить тренера.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:45
масло в огонь подливает обиженный геркулес)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:41
Пока Палыч в стою,
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:40
Хотят сожрать Палыча.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:35
посмотрим как будет
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