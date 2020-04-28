Геркус: «Есть информация, что „Локомотив“ доиграет чемпионат с Николичем»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что «Локомотив» может сменить главного тренера по ходу нынешнего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. может сменить сербский специалист .

Есть информация, что «Локомотив» будет доигрывать чемпионат с этим сербом. Когда мы говорим о кандидате в тренеры «Локомотива», то есть критерии, которым человек должен соответствовать, в том числе по опыту. Николич позиционируется как специалист, подающий надежды. Но он, к сожалению, пока тренировал только в Сербии, Словении и Венгрии. Это весьма специфичный опыт. Если тренер в Лиге Европы не прошёл «Вадуц», то, наверное, ему пока рано в «Локомотив».