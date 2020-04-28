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Тихонов: «Видимо, Фролов просто пересидел на самоизоляции»

сегодня, 18:46

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о высказываниях голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который подверг критике правительство Российской Федерации.

Если сейчас каждый человек начнёт публично говорить всё, что думает о нашей стране, то выйдет не очень хорошо. Может, у парня накипело, сидит дома уже долго. Клуб на это отреагировал. Обычно пресс-служба даёт разрешение на такие интервью. Тут, видимо, парень просто пересидел на самоизоляции.

 Ранее мнением о высказываниях Фролова поделился известный российский тренер Анатолий Бышовец.

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Все комментарии
Лицом_на_клаве
Лицом_на_клаве
сегодня в 19:26
Тихон решил пополнить ряды бездельников депутатов спортсменов.
cska1948
cska1948 ответ Splurgeloa (раскрыть)
сегодня в 19:25
Если бы человек, находящийся на вашем иждивении, вас ещё и критиковал за то, что вы его недостаточно хорошо кормите, вы бы это приняли как должное?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:25
Тихонов разочаровал, тоже в депутаты метит
Faustello
Faustello
сегодня в 19:20
Тихонов очень хочет по стопам псины в депутаты!
Splurgeloa
Splurgeloa ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:20
Ну как бы каждый имеет право на свою точку зрения.будь это дворник, футболист или банкир.
Splurgeloa
Splurgeloa
сегодня в 19:18
Странно, что такая буча поднялась из-за простого очевидного высказывания не самого известного спортсмена.В цивилизованных странах это норма.Общество должно иметь влияния на власть, а эти окружились полицаями и сидят.Россия в лидерах по количеству силовиков(полицаи, там разные гвардии) на 100 тысяч населения.Подобное явления наблюдается в основном в диких африканских странах с диктаторскими режимами и там где власть боится своего же народа.
Binger
Binger ответ Леон Бугаев (раскрыть)
сегодня в 19:18
Спартак в 90-е годы активно поддерживал ельцина, а он их. К чему это привело сейчас видно.
cska1948
cska1948 ответ Splurgeloa (раскрыть)
сегодня в 19:17
Вот именно! Люди ишачат за 25-30 тысяч, а такие вот фроловы сидят у народа и государства на шеи и ещё недовольны! Не нашим футболистам критиковать правительство!
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 19:15
Никак не выветривается спартаковский дух смотреть в рот власти.
Splurgeloa
Splurgeloa ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:13
От части он прав.Нельзя воспринимать все буквально на 100 процентов.Люди в регионах ишачат за 25-30 тысяч рублей на дядю, а дядя себе виллы покупает в Европе и США.Если перевести наши так называемые зарплаты в доллары и посмотреть сколько простым бездомным платят допустим в США в виде пособия, то получится, что американские бомжи более обеспечены, чем работающие в России.Разве это не рабство?
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:10
Спартачи начали прогибаться под власть. Ждём сладких слов в адрес власти от мазутного барона Федуна. Гыгыгы
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 19:08
Если сейчас каждый человек начнёт публично говорить всё, что думает о нашей стране, то выйдет не очень хорошо.

Тихонов, наверное, не знает, что у нас по Конституции свобода волеиязъявления.
cska1948
cska1948 ответ Adepta (раскрыть)
сегодня в 19:08
Фролов: «В России люди нужны для властей в качестве рабов»
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Лично Вы, ощущаете себя рабом? Может Фролова Вы считаете рабом на галерах? Может Фролов за свой"рабский" труд получает гроши и живёт впроголодь?
Bastardo
Bastardo
сегодня в 19:07
Если каждому, кто высказывается о правительстве в негативном ключе, затыкать рот, то мы с карантина просто не выйдем!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:00
тихонок призывает всех тихо сопеть в две дырки))
Adepta
Adepta ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 18:59
Очевидно, то что сказал Фролов Вам не ведомо.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 18:55, ред.
Тихонов захотел в Госдуму, пополнить ряды пустых депутатов типа Родниной и Валуева, чтобы вовремя голосовать за ворье и полчать за это привелегии. На тренерском порище не смог.
mars6791
mars6791
сегодня в 18:55
Накипело не только у парня, накипело у всей страны.
cska1948
cska1948 ответ Comdiv (раскрыть)
сегодня в 18:54
Критиковать того, кто тебе платит ГОРАЗДО больше того, что ты на деле можешь заработать, это называется"иметь совесть"?
сканер
сканер
сегодня в 18:51
Надо Тихонова посадить на месяц без денег и оштрафовать за прогулку с ребёнком возле подъезда на 15000 рублей и спросить потом его мнения о правительстве!
Comdiv
Comdiv
сегодня в 18:47
Видимо у Фролова есть совесть.
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