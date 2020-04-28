Тихонов: «Видимо, Фролов просто пересидел на самоизоляции»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о высказываниях голкипера «Крыльев Советов» , который подверг критике правительство Российской Федерации.

Если сейчас каждый человек начнёт публично говорить всё, что думает о нашей стране, то выйдет не очень хорошо. Может, у парня накипело, сидит дома уже долго. Клуб на это отреагировал. Обычно пресс-служба даёт разрешение на такие интервью. Тут, видимо, парень просто пересидел на самоизоляции.