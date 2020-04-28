Тихонов: «Видимо, Фролов просто пересидел на самоизоляции»

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о высказываниях голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который подверг критике правительство Российской Федерации.
Если сейчас каждый человек начнёт публично говорить всё, что думает о нашей стране, то выйдет не очень хорошо. Может, у парня накипело, сидит дома уже долго. Клуб на это отреагировал. Обычно пресс-служба даёт разрешение на такие интервью. Тут, видимо, парень просто пересидел на самоизоляции.
Ранее мнением о высказываниях Фролова поделился известный российский тренер Анатолий Бышовец.
Тихонов, наверное, не знает, что у нас по Конституции свобода волеиязъявления.
Тихонов, наверное, не знает, что у нас по Конституции свобода волеиязъявления.
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Лично Вы, ощущаете себя рабом? Может Фролова Вы считаете рабом на галерах? Может Фролов за свой"рабский" труд получает гроши и живёт впроголодь?
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Лично Вы, ощущаете себя рабом? Может Фролова Вы считаете рабом на галерах? Может Фролов за свой"рабский" труд получает гроши и живёт впроголодь?