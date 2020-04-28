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Рамос: «Сейчас я вешу даже меньше, чем до карантина»

вчера, 23:56

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что не набрал лишний вес за время карантина и приостановки чемпионата Испании из-за пандемии коронавируса.

Думаю, сейчас я вешу даже меньше, чем до карантина. Мы придали этой ситуации такое значение и серьезность, поэтому сделали большой акцент на поддержании питания, отдыха и, конечно же, тренировок. Сейчас моя физическая форма лучше, чем в середине сезона, потому что, когда вы играете каждые три дня, это не дает вам времени для восстановления, вы просто поддерживаете тонус, чтобы не получить рецидив травмы.

Первые несколько недель мы знали, что это затянется, теперь видно немного света в конце туннеля, мы проводим больше кардио-тренировок, чтобы вернуться стройным и не раздутым.

Недавно стало известно, что «Реал» отложил переговоры с Рамосом по контракту.

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Все комментарии
Clavан
Clavан
сегодня в 00:33
Битье по ногам вес прибавляло, очевидно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:09
это не плохо что появился свет)) но как то не надёжно в данной ситуации)) будем ждать
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:01
В магазин за жрачкой некому видать сходить?.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 00:00
Ничего это дело восстановится.
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