Рамос: «Сейчас я вешу даже меньше, чем до карантина»

Защитник мадридского «Реала» заявил, что не набрал лишний вес за время карантина и приостановки чемпионата Испании из-за пандемии коронавируса.

Думаю, сейчас я вешу даже меньше, чем до карантина. Мы придали этой ситуации такое значение и серьезность, поэтому сделали большой акцент на поддержании питания, отдыха и, конечно же, тренировок. Сейчас моя физическая форма лучше, чем в середине сезона, потому что, когда вы играете каждые три дня, это не дает вам времени для восстановления, вы просто поддерживаете тонус, чтобы не получить рецидив травмы.

Первые несколько недель мы знали, что это затянется, теперь видно немного света в конце туннеля, мы проводим больше кардио-тренировок, чтобы вернуться стройным и не раздутым.