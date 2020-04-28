Виллаш-Боаш о завершении сезона в Лиге 1: «Это абсолютно логичное решение»

Главный тренер «Марселя» прокомментировал новость о том, что чемпионат Франции сезона-2019/20 не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

Я думаю, что это абсолютно логичное решение, потому что еще слишком рано возобновлять тренировки. Условия выздоровления, и в том числе протокол, составленный врачами, было очень сложно установить. Я думаю, что это хорошее решение, это уважение, которое мы должны иметь по отношению к жертвам этого вируса во Франции и в мире.

Я поговорю с руководством клуба, чтобы узнать, что теперь будет с установлением результатов в таблице. Пока чемпионат не прекратился, турнирная таблица выглядела так, как сейчас. Это решение поднимает и другие проблемы, в том числе одну, решающую, которая является экономической, а именно вопрос по телевизионным правам. От этого зависит и выживание клубов. Но решение правительства логично, уважительно к тому, через что мы сейчас проходим. Самое главное — это здоровье, это защита всех, и решения правительства идут в этом направлении. Нужно, чтобы все осознали, какой драматический момент мы переживаем.