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Президент «Лацио» осудил власти Италии за меры по выходу из карантина

вчера, 23:41

Президент «Лацио» Клаудио Лотито раскритиковал решение правительства Италии, согласно которому обычные граждане могут устраивать пробежки на открытом воздухе с 4 мая, а профессиональные спортсмены в командных видах спорта не могут выйти на тренировки до 18 мая.

Мы уверенны, что этот коронавирус не исчезнет быстро, поэтому нам придется научиться жить с ним. Важно, чтобы люди понимали важность того, что футбол играет в обществе. Если футбол не возобновится, мы получим серьезный, непоправимый ущерб на сотни и сотни миллионов долларов.

Это постановление правительства нелогично. Кто-то, кто соревнуется в индивидуальном виде спорта, может тренироваться в центре города. Игрок командного вида спорта вообще не может тренироваться.

Мы закончим тем, что увидим Чиро Иммобиле и Эдина Джеко, бегущих трусцой в парке виллы Боргезе, Лоренцо Инсинье вдоль набережной в Неаполе. Это же абсурд.

Даже не принимая во внимание нынешнее положение «Лацио» в таблице, я всегда старался избегать непоправимого ущерба для футбольной системы, учитывая болельщиков и индустрию.

Ранее на эту же тему высказался капитан «Лацио» Франческо Ачерби

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:46
раз не можешь ни чего с этим поделать то придётся принять как есть)
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