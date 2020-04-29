Экс-наставник «Интера» может возглавить сборную Ирана

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сегодня, 08:42

Бывший наставник «Интера» является одним из главных кандидатов на пост главного тренера национальной сборной Ирана.

Как сообщается, 44-летний итальянский специалист уже ведет переговоры с Федерацией футбола Ирана о своем назначении.

После ухода из «Интера» в 2013 году Страмаччони тренировал «Удинезе» (2014-2015), «Панатинаикос» (2015-2016) и пражскую «Спарту» (2017-2018), так и не сумев добиться успеха с этими клубами. Последним местом работы итальянца был тегеранский «Эстеглал», с поста менеджера которого он ушел в декабре прошлого года.