Неадекватная замена Сёмину или непризнанный гений?

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вчера, 17:30

Все активнее слухи о малоизвестном преемнике Юрия Сёмина в «Локомотиве». «Соккер.ру» считает, что пора познакомиться с лысым сербом.

Обстановка накаляется

Контракт Юрия Сёмина истекает через два месяца, а «Локомотив» как будто даже не собирается продлевать контракт с легендой клуба до конца сезона, который завершится позже стандартных сроков. Некрасиво. Но ожидаемо, причем Юрий Павлович сам ускорил свой уход, когда в прессе призвал «не обижать футболистов» и не отнимать у них часть зарплаты. Хитрый Сёмин сыграл на чужом поле и, похоже, потерпел окончательное поражение в аппаратной войне: опытный тренер любит воевать с менеджерами, но высшее руководство РЖД последовательно прикрывало спину Юрия Палыча от коварного ножа, не ожидая такой нелояльности в трудный период.

Преемник Сёмина — «самоубийца»

Любой адекватный тренер, у которого есть репутация и здравый смысл, вежливо откажет «Локомотиву» прямо сейчас. Идти на место Сёмина, которого собираются вытряхнуть из тренерского кресла совсем неласково — значит подписать себе приговор, ведь спокойно работать не получится: фанаты будут устраивать обструкции, футболисты, привыкшие идти за Сёминым, могут просто не воспринять нового вожака, руководство будет суетиться и требовать чудес.

Хотя, возможно, боссы как раз понимают, в каком котле придется вариться «Локомотиву» в следующие недели после расставания с Сёминым, именно поэтому после серии отказов готовы предложить расстрельную должность сербскому «ноунейму», который нужен для одной единственной цели — переждать бурю и быть изгнанным, чтобы освободить место для тренера соответствующего класса. Марко Николичу рисковать нечем, тем более он получит контракт, о котором мог только мечтать, и одну из сильнейших команд РПЛ в свое распоряжение.

Насколько близок Марко Николич к «Локомотиву»?

Говорить о приходе сербского специалиста как о решенном вопросе рановато, но отказ Сёмина комментировать ситуацию, а также информация о согласованном контракте Николича — это уже серьезно. Конечно, глава РЖД Белозеров еще может «зарезать» кандидатуру легионера-«ноунейма», особенно, когда увидит согласованные цифры: 1.5 миллиона евро зарплата + 500 тысяч евро в качестве возможных бонусов.

Да, Сёмин обходился в два раза дороже, но так ведь то Сёмин, который каждый год приносит «Локомотиву» по трофею и вернул железнодорожников в Лигу чемпионов, чем сполна окупает свою зарплату. Николич, уволенный в ноябре прошлого года из «Фехервара», согласился бы и на меньшее, для него сама возможность поработать в одном из богатых клубов РПЛ — прорыв. А учитывая, насколько велик риск досрочной отставки, такие траты на человека, который с большой вероятностью окажется временщиком, и вовсе неадекватны.

Закоулки карьеры Марко Николича

Профессиональным футболистом Николичу стать не удалось: в 10-летнем возрасте он присоединился к команде своего возраста в академии «Рада», выпустился и стал профессиональным футболистом, но за родной клуб так и не сыграл, только съездил в аренду в третью лигу и повесил бутсы на гвоздь из-за травм. Однако с футболом и «Радом» не расстался: уже в 20 лет Марко тренировал юношей в белградском клубе и проработал в академии до 2008-го, когда его позвали в главную команду на должность помощника главного тренера. Николич успел поработать при Михайло Ивановиче и Александаре Яниче, пока в том же году сам не возглавил «Рад», став самым молодым тренером в высшем сербском дивизионе в 27 лет.

Николич спас «Рад» от вылета, на следующий сезон его команда уже уверенно шла в середине таблицы, а по итогам кампании 2010/11 «Рад» финишировал четвертым и завоевал право сыграть в квалификации Лиги Европы. На этом интерес Марко иссяк, и он покинул клуб, в котором, как посчитал, достиг потолка. Однако ушел Николич в неизвестность и через несколько месяцев вернулся в «Рад», с которым дважды финишировал в середине таблицы. Потом был короткий заход в «Войводину» с поражением плей-офф Лиги Европы от «Шерифа» и расставанием по обоюдному согласию в декабре, потому что Николич получил приглашение от самого «Партизана».

Кстати, в «Войводине» и позже в «Партизане» Николич делал ставку на форварда Петара Шкулетича, который на его смене был продан в «Локомотив» за 4 млн евро. Вообще, Марко перетащил вслед за собой из «Войводины» внушительную группу футболистов, но знакомые ребята не помогли Николичу защитить чемпионский титул, пришлось довольствоваться вторым местом вслед за «Црвеной Звездой». «Партизан» играл в основной сетке Лиги Европы на следующий сезон, но довольствовался последним местом в группе, а Николича уволили в марте 2015-го, несмотря на то, что команда шла первой в таблице.

Марко вернется в «Партизан» в сезоне 2016/17, чтобы выиграть «золотой дубль» и одержать победы в 85% матчей, но между двумя заходами в белградский клуб Николич три месяца проработал в словенской «Олимии», причем ни разу не проиграл: 4 победы и 4 ничьих. Почему же роман с этим клубом так быстро завершился? Такое бывает, если называешь своего игрока «черным идиотом». Блессинг Элеке сравнял счет в концовке матча с «Заврчем», после чего слишком долго отмечал свой успех, в то время как тренер хотел вырвать победу и крикнул у бровки фразу, которая попала в телевизионную трансляцию.

Если бы Гай Ричи чуть раньше снял своих «Джентльменов», то все бы поняли, что Марко всего лишь хотел проявить дружелюбие к Элеке, а так грянул скандал на почве расизма, Николич заплатил штраф и извинился, однако «Олимпия» предпочла избавиться от слишком дружелюбного тренера. Сербский тренер ответил убедительным сезоном у руля «Партизана» с двумя титулами и выдающимся процентом побед, по ходу того сезона «гробари» не проигрывали на протяжении 37 матчей во всех внутренних турнирах. После столь убедительного сезона Николич попросил у «Партизана» вольную, так как получил финансово выгодное предложение из Венгрии.