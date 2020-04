Диего Симеоне — 50 лет! Эль Чоло от «А» до «Я»

«Соккер.ру» поздравляет главного тренера «Атлетико» с юбилеем!

«Атлетико». Клуб №1 для Симеоне. По ходу футбольной карьеры Диего дважды присоединялся к «матрасникам» (1994-1997 и 2003-2005), а на протяжении последних восьми лет аргентинец возглавляет мадридцев. Таким образом, 13 из своих 50 лет Эль Чоло посвятил «Атлетико».

«Бело-голубые». Или «Альбиселесте». В общем, сборная Аргентины. Свою страну на футбольном поле Симеоне представлял на протяжении 14 лет (1988-2002), провел 106 матчей и забил 11 голов, выиграл два Кубка Америки.

«Велес Сарсфилд». Родной клуб Диего Пабло, который был воспитан в «Велесе» и первые три года профессиональной карьеры провел именно в этом клубе из Буэнос-Айреса.

Гол «Спартаку». На групповой стадии Лиги чемпионов 1998/99 «Спартак» обыграл в «Лужниках» «Реал» и был близок к победе над «Интером» после гола Андрея Тихонова в середине второго тайма. Угадайте, кто спас «нерадзурри» от поражения в Москве? На 89-й минуте матча Симеоне откликнулся на подачу со стандарта и установил окончательный счет — 1:1. Так что один из своих 90 голов в карьере Диего забил в России.

Дэвид Бекхэм. Самый известный эпизод с участием футболиста Симеоне произошел в матче 1/8 финала ЧМ -1998 между сборными Аргентины и Англии. Диего спровоцировал Дэвида на отмашку, а потом отчаянно симулировал. В итоге, сам отделался желтой карточкой, а Бекхэм был удален с поля и стал антигероем для болельщиков «Трех Львов».

«Интер». В миланском клубе Симеоне провел два сезона (1997-1998), завоевал Кубок УЕФА и поиграл в одной команде с Роналдо, Пирло, Саморано, Пальюкой, Джоркаеффом.

Лига чемпионов. Турнир, который Симеоне по-прежнему страстно мечтает выиграть. Дважды Диего вплотную подбирался к вершине вместе с «Атлетико», и оба раза на пути «матрасников» вставали коварные «сливочные» соседи. Ну, вы знаете.

Мирча Луческу. Румынский Мистер тренировал Симеоне в «Пизе» и «Интере», у него Эль Чоло почерпнул некоторые премудрости, которыми пользуется в своей работе.

О себе:

«Пиза». Первый европейский клуб Симеоне. Диего два года играл в городе с вечно падающей башней, и в первом же сезоне «Пиза» сама рухнула из Серии A в Серию B, где аргентинец тоже успел повариться по молодости лет.

Рим. Четыре года Диего Симеоне жил в Вечном Городе и играл за «Лацио», именно в составе «орлов» аргентинцу было суждено завоевать «Скудетто», а еще Кубок Италии, Суперкубки Италии и Европы. В «Лацио» Эль Чоло играл вместе с Нестой, Михайловичем, Недведом, Вероном, Станковичем, Симоне Индзаги, Манчини и Марсело Саласом. Что за чудная была команда!

Селия. Так звали бабушку сегодняшнего юбиляра, которая не пичкала любимого внучка пирожками, а рассказывала ему, каким должен быть мужчина. Шумливая неаполитанка, всегда уверенная в собственной правоте, вырастила Диего, передала по наследству темперамент и упрямство, поспособствовала формированию лидерских качеств.

Трофеи. Может быть, не самая внушительная коллекция на земле, но Диего — успешный человек в футболе, причем и в одной, и в другой ипостаси. Как футболист Симеоне завоевал 13 титулов, был чемпионом Италии и Испании, выигрывал Кубок УЕФА и Кубок Америки. В качестве тренера Эль Чоло становился чемпионом Аргентины и Испании, дважды приводил «Атлетико» к победам в Лиге Европы.

Упрямство. Еще в начале своей тренерской карьеры Диего Симеоне спросили о его главном качестве. И аргентинец не слукавил, в чем мы могли неоднократно убедиться за следующие годы:

Философия:

Хуан Себастьян Верон. Полузащитник по прозвищу «Ведьмочка» играл с Симеоне в «Лацио» и сборной Аргентины, а потом играл под руководством Диего в «Эстудиантесе». У Верона есть мечта: однажды вернуться в «Лацио» в роли президента, позвать главным тренером Симеоне, а спортивным директором — Алессандро Несту.

Центральный полузащитник. Тем, кто не застал Диего на футбольном поле, докладываем о его амплуа. Центральный полузащитник. Конечно, оборонительного плана, но Симеоне рушил игру соперника не за счет позиционного шунтирования, а благодаря страсти и постоянному движению. Потому и забивал регулярно для игрока своей позиции — 90 голов в 600 с копейками матчах.

Эль Чоло. Переводится как «индеец». Есть версия, будто Диего получил это прозвище благодаря такому же злому и неуступчивому однофамильцу Кармело Симеоне, который играл в футбол в 1960-е годы, но как-то сам Диего рассказал, что кличка Эль Чоло прикрепилась к нему с начальной школы, а впервые так назвал будущую звезду футбола учитель Оскар Нези.

«Эстудиантес». В своем первом клубе Симеоне-тренер продержался три месяца, проиграв почти половину матчей, но в «Эстудиантесе» Диего начал делать себе имя, выиграв первый в тренерской карьере турнир — Апертуру 2006 года.

Яйца. Резонансный жест Диего Симеоне показал после победы над «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В Турине Криштиану Роналду забил три мяча, вытащил «Юве» в четвертьфинал и ответил Симеоне на его языке. Ту дуэль Симеоне проиграл, но никто не сомневается, что у «Атлетико» и Эль Чоло есть яйца.