Диего Симеоне — 50 лет! Эль Чоло от «А» до «Я»

«Соккер.ру» поздравляет главного тренера «Атлетико» с юбилеем!
«Атлетико». Клуб №1 для Симеоне. По ходу футбольной карьеры Диего дважды присоединялся к «матрасникам» (1994-1997 и 2003-2005), а на протяжении последних восьми лет аргентинец возглавляет мадридцев. Таким образом, 13 из своих 50 лет Эль Чоло посвятил «Атлетико».
«Бело-голубые». Или «Альбиселесте». В общем, сборная Аргентины. Свою страну на футбольном поле Симеоне представлял на протяжении 14 лет (1988-2002), провел 106 матчей и забил 11 голов, выиграл два Кубка Америки.
«Велес Сарсфилд». Родной клуб Диего Пабло, который был воспитан в «Велесе» и первые три года профессиональной карьеры провел именно в этом клубе из Буэнос-Айреса.
Гол «Спартаку». На групповой стадии Лиги чемпионов 1998/99 «Спартак» обыграл в «Лужниках» «Реал» и был близок к победе над «Интером» после гола Андрея Тихонова в середине второго тайма. Угадайте, кто спас «нерадзурри» от поражения в Москве? На 89-й минуте матча Симеоне откликнулся на подачу со стандарта и установил окончательный счет — 1:1. Так что один из своих 90 голов в карьере Диего забил в России.
Дэвид Бекхэм. Самый известный эпизод с участием футболиста Симеоне произошел в матче 1/8 финала ЧМ-1998 между сборными Аргентины и Англии. Диего спровоцировал Дэвида на отмашку, а потом отчаянно симулировал. В итоге, сам отделался желтой карточкой, а Бекхэм был удален с поля и стал антигероем для болельщиков «Трех Львов».
«Интер». В миланском клубе Симеоне провел два сезона (1997-1998), завоевал Кубок УЕФА и поиграл в одной команде с Роналдо, Пирло, Саморано, Пальюкой, Джоркаеффом.
Лига чемпионов. Турнир, который Симеоне по-прежнему страстно мечтает выиграть. Дважды Диего вплотную подбирался к вершине вместе с «Атлетико», и оба раза на пути «матрасников» вставали коварные «сливочные» соседи. Ну, вы знаете.
Мирча Луческу. Румынский Мистер тренировал Симеоне в «Пизе» и «Интере», у него Эль Чоло почерпнул некоторые премудрости, которыми пользуется в своей работе.
О себе:
В течение примерно пяти минут в день я бываю нормальным человеком.
«Пиза». Первый европейский клуб Симеоне. Диего два года играл в городе с вечно падающей башней, и в первом же сезоне «Пиза» сама рухнула из Серии A в Серию B, где аргентинец тоже успел повариться по молодости лет.
Рим. Четыре года Диего Симеоне жил в Вечном Городе и играл за «Лацио», именно в составе «орлов» аргентинцу было суждено завоевать «Скудетто», а еще Кубок Италии, Суперкубки Италии и Европы. В «Лацио» Эль Чоло играл вместе с Нестой, Михайловичем, Недведом, Вероном, Станковичем, Симоне Индзаги, Манчини и Марсело Саласом. Что за чудная была команда!
Селия. Так звали бабушку сегодняшнего юбиляра, которая не пичкала любимого внучка пирожками, а рассказывала ему, каким должен быть мужчина. Шумливая неаполитанка, всегда уверенная в собственной правоте, вырастила Диего, передала по наследству темперамент и упрямство, поспособствовала формированию лидерских качеств.
Трофеи. Может быть, не самая внушительная коллекция на земле, но Диего — успешный человек в футболе, причем и в одной, и в другой ипостаси. Как футболист Симеоне завоевал 13 титулов, был чемпионом Италии и Испании, выигрывал Кубок УЕФА и Кубок Америки. В качестве тренера Эль Чоло становился чемпионом Аргентины и Испании, дважды приводил «Атлетико» к победам в Лиге Европы.
Упрямство. Еще в начале своей тренерской карьеры Диего Симеоне спросили о его главном качестве. И аргентинец не слукавил, в чем мы могли неоднократно убедиться за следующие годы:
Если что-то во мне и выделять, так это мое упрямство. Если я чего-то хочу, то не остановлюсь, пока не достигну цели.
Философия:
Футбол – это не просто игра с мячом, это постоянная необходимость искать различные пути к победе. Всегда нужно держать глаза открытыми, чтобы не проглядеть правильный путь к победе, даже если это драка.
Хуан Себастьян Верон. Полузащитник по прозвищу «Ведьмочка» играл с Симеоне в «Лацио» и сборной Аргентины, а потом играл под руководством Диего в «Эстудиантесе». У Верона есть мечта: однажды вернуться в «Лацио» в роли президента, позвать главным тренером Симеоне, а спортивным директором — Алессандро Несту.
Центральный полузащитник. Тем, кто не застал Диего на футбольном поле, докладываем о его амплуа. Центральный полузащитник. Конечно, оборонительного плана, но Симеоне рушил игру соперника не за счет позиционного шунтирования, а благодаря страсти и постоянному движению. Потому и забивал регулярно для игрока своей позиции — 90 голов в 600 с копейками матчах.
Эль Чоло. Переводится как «индеец». Есть версия, будто Диего получил это прозвище благодаря такому же злому и неуступчивому однофамильцу Кармело Симеоне, который играл в футбол в 1960-е годы, но как-то сам Диего рассказал, что кличка Эль Чоло прикрепилась к нему с начальной школы, а впервые так назвал будущую звезду футбола учитель Оскар Нези.
«Эстудиантес». В своем первом клубе Симеоне-тренер продержался три месяца, проиграв почти половину матчей, но в «Эстудиантесе» Диего начал делать себе имя, выиграв первый в тренерской карьере турнир — Апертуру 2006 года.
Яйца. Резонансный жест Диего Симеоне показал после победы над «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В Турине Криштиану Роналду забил три мяча, вытащил «Юве» в четвертьфинал и ответил Симеоне на его языке. Ту дуэль Симеоне проиграл, но никто не сомневается, что у «Атлетико» и Эль Чоло есть яйца.
who does it batter?— Chief Erican (@EricanSA) March 13, 2019
Like 4 Diego Simeone
RT 4 Ronaldo #Juventus #JuveAtleti #UCL #JuventusAtletico pic.twitter.com/qsc77qXMsc
С 98 ого года, когда он спровоцировал Бекхема и "удалил" его в значимом матче .
Британия была на чуток сильнее и талантливее Аргентины, но вопреки законам жизни в тот день возмездия не получилось и мелкий пакостник футбола торжествовал .
Прошли годы , Симеоне стал тренером и во главе костоломов из Атлетико несколько раз подрывал мою Барсу и портил Каталонии отличный сезон. Несправедливость продолжалась, в Атлетико нашли себе прибежище автогенные костоломы вроде Диего Година или пакостники вроде Диего Косты.
Напрячь любую талантливую команду поставить ей подножку вот специализация их главного Диего. И 1-0, 1-0, 1-0 !
Прошло ещё время мы дожили до коронавирусного сумрака , превратившего в пустыню всё на свете, в том числе и футбол . и неожиданно самим значимым событием нынешнего недоделанного сезона стали матчи Атлетико с Ливерпулем.
Декорации изменились , монстр из Ливерпуля, чудовищное детище Клоппа, щёлкающий крепкие орешки АПЛ , бесконечными победами приведший в уныние весь футбольный мир против перестроечного Атлетико Диего Симеоне , решающего дилемму остаться в элите или покатиться вниз в андердоги.
Давид против Голиафа. В роли симпатичного Давида, которому предстояло сразить ливерпульское чудовище, вышёл Атлетико .
Кино случилось , они сделали это !
Вы помните коллизии.
Содержательные , упорные матчи стали столкновением тренеров-личностей и личностей на поле. Борьба Яна Облака и работа Диего Симеоне перевесили чащу весов в пользу Испании. В начале дополнительного времени, когда казалось Ливерпуль неизбежно добьёт измордованого бесконечными атаками соперника британские телеоператоры , понимающие толк в футболе, тонко чувствующие нюансы выхватили из гущи событии тренера Атлетико. Диего присел у кромки, мокрый , понурый , похожий на знакомую ворону за окном, измятый, уставший, но не убитый . " Ливерпуль ", Энфилд, дождь, всё было против него . Пронзительный , с горящими глазами, весь где-то не здесь, мыслями , душой далеко, там на Футбольном Олимпе, Диего считал варианты борьбы, молился , подобно Кутузову в 1812 ом бил себя в грудь и восклицал : " Будут они у меня лошадиное мясо есть , будут ! "
И я вдруг увидел человека, который исчерпав все ресурсы , выхватил из себя душу и кинул её на алтарь победы.
Однажды Прометей украл Огонь и принёс его людям , Боги приковали героя к скале и обрекли его на вечное мучение. Однажды Диего Симеоне нарушил Закон Справедливости и украл победу, Футбольные Боги приковали его к кромке поля и обрекли каждый матч вынимать из себя душу и рассчитываться за неё.
С 98 ого года, когда он спровоцировал Бекхема и "удалил" его в значимом матче .
Британия была на чуток сильнее и талантливее Аргентины, но вопреки законам жизни в тот день возмездия не получилось и мелкий пакостник футбола торжествовал .
Прошли годы , Симеоне стал тренером и во главе костоломов из Атлетико несколько раз подрывал мою Барсу и портил Каталонии отличный сезон. Несправедливость продолжалась, в Атлетико нашли себе прибежище автогенные костоломы вроде Диего Година или пакостники вроде Диего Косты.
Напрячь любую талантливую команду поставить ей подножку вот специализация их главного Диего. И 1-0, 1-0, 1-0 !
Прошло ещё время мы дожили до коронавирусного сумрака , превратившего в пустыню всё на свете, в том числе и футбол . и неожиданно самим значимым событием нынешнего недоделанного сезона стали матчи Атлетико с Ливерпулем.
Декорации изменились , монстр из Ливерпуля, чудовищное детище Клоппа, щёлкающий крепкие орешки АПЛ , бесконечными победами приведший в уныние весь футбольный мир против перестроечного Атлетико Диего Симеоне , решающего дилемму остаться в элите или покатиться вниз в андердоги.
Давид против Голиафа. В роли симпатичного Давида, которому предстояло сразить ливерпульское чудовище, вышёл Атлетико .
Кино случилось , они сделали это !
Вы помните коллизии.
Содержательные , упорные матчи стали столкновением тренеров-личностей и личностей на поле. Борьба Яна Облака и работа Диего Симеоне перевесили чащу весов в пользу Испании. В начале дополнительного времени, когда казалось Ливерпуль неизбежно добьёт измордованого бесконечными атаками соперника британские телеоператоры , понимающие толк в футболе, тонко чувствующие нюансы выхватили из гущи событии тренера Атлетико. Диего присел у кромки, мокрый , понурый , похожий на знакомую ворону за окном, измятый, уставший, но не убитый . " Ливерпуль ", Энфилд, дождь, всё было против него . Пронзительный , с горящими глазами, весь где-то не здесь, мыслями , душой далеко, там на Футбольном Олимпе, Диего считал варианты борьбы, молился , подобно Кутузову в 1812 ом бил себя в грудь и восклицал : " Будут они у меня лошадиное мясо есть , будут ! "
И я вдруг увидел человека, который исчерпав все ресурсы , выхватил из себя душу и кинул её на алтарь победы.
Однажды Прометей украл Огонь и принёс его людям , Боги приковали героя к скале и обрекли его на вечное мучение. Однажды Диего Симеоне нарушил Закон Справедливости и украл победу, Футбольные Боги приковали его к кромке поля и обрекли каждый матч вынимать из себя душу и рассчитываться за неё.
В общем, понятно, о ком речь идёт при перечислении соратников Д. Симеоне по Лацио
В общем, понятно, о ком речь идёт при перечислении соратников Д. Симеоне по Лацио
Одного из самых упорных дядек в истории футбола с праздником, кубок испании и чемпионство в составе атлетико в 96, но готов признать рвал метал он тогда еще и в интере и лацио
Одного из самых упорных дядек в истории футбола с праздником, кубок испании и чемпионство в составе атлетико в 96, но готов признать рвал метал он тогда еще и в интере и лацио