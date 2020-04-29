Лига Наций будет перенесена на более поздний срок

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сегодня, 14:01

Сообщается, что стартовые матчи Лиги Наций, запланированные на сентябрь и октябрь, будут отложены из-за коронавируса.

Ранее УЕФА объявил о переносе матчей национальных сборных на неопределенный срок.

ФИФА вместе с УЕФА на данный момент рассматривает два варианта календаря международных игр. Согласно первому, из-за переноса в ноябре-декабре 2020 года в каждой стране будет проведено от трех до шести игр. Также рассматривается возможность создания дополнительных окон для проведения игр сборных в ноябре 2020 года, а также марте, июне и сентябре 2021-го.

Напомним, что Евро-2020 был перенесен на 2021 год.