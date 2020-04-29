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Лига Наций будет перенесена на более поздний срок

сегодня, 14:01

Сообщается, что стартовые матчи Лиги Наций, запланированные на сентябрь и октябрь, будут отложены из-за коронавируса. 

Ранее УЕФА объявил о переносе матчей национальных сборных на неопределенный срок.

ФИФА вместе с УЕФА на данный момент рассматривает два варианта календаря международных игр. Согласно первому, из-за переноса в ноябре-декабре 2020 года в каждой стране будет проведено от трех до шести игр. Также рассматривается возможность создания дополнительных окон для проведения игр сборных в ноябре 2020 года, а также марте, июне и сентябре 2021-го.

Напомним, что Евро-2020 был перенесен на 2021 год.

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Все комментарии
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
сегодня в 15:30
Кому она вообще нужна ваша лига наций!
ДСА
ДСА
сегодня в 14:40
Это уже не новость, а товарищеские матчи вообще похоже отменят.
drug01
drug01
сегодня в 14:12
Выхода другого больше нет!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:03
Без нее вполне можно обойтись.
Binger
Binger
сегодня в 14:03
Этого и стоило ожидать.
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