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Чемпионат Чехии возобновляется 25 мая

сегодня, 09:03

Сообщается, что Чехия определилась с датой возобновления футбольного сезона.

Чемпионат страны будет возобновлён 25 мая. 12 мая состоится собрание лиги, в ходе которого будет утвержден протокол возобновления сезона.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ Дятел (раскрыть)
сегодня в 10:22
Так до начала чемпионата было ясно что зенит при любых раскладах кабинетный чемпион
Не зря же Питерского Дюкова протащили в РФС + организовали два фарм клуба поставщиков халявных 9-и очков. Ну и админресурс во всей красе.
Дятел
Дятел ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 09:56
Зениту пофиг, он при любых раскладах чемпион. Это надо волноваться коням. Смогут их удержать госмонополии на 5 месте или нет?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:27
Будем ждать 25 мая и мы, и будет ясно доиграем наш чемпионат или Питерский Дюков из РФС досрочно объявит зенит кабинетным чемпионом.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:11
Хрен на них, даже интересоваться не буду.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:07
хотелось бы)) посмотрим на деле))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:04
Даже не знаю, что теперь смотреть...чехов или белорусов?)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:04
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