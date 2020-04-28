Чемпионат Чехии возобновляется 25 мая

Сообщается, что Чехия определилась с датой возобновления футбольного сезона.
Чемпионат страны будет возобновлён 25 мая. 12 мая состоится собрание лиги, в ходе которого будет утвержден протокол возобновления сезона.
Сообщается, что Чехия определилась с датой возобновления футбольного сезона.
Чемпионат страны будет возобновлён 25 мая. 12 мая состоится собрание лиги, в ходе которого будет утвержден протокол возобновления сезона.
Не зря же Питерского Дюкова протащили в РФС + организовали два фарм клуба поставщиков халявных 9-и очков. Ну и админресурс во всей красе.
Не зря же Питерского Дюкова протащили в РФС + организовали два фарм клуба поставщиков халявных 9-и очков. Ну и админресурс во всей красе.