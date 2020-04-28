План возвращения к жизни АПЛ

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вчера, 11:30

Оставаться без футбола англичане решительно не хотят. Поэтому постепенно строят планы по восстановлению жизни. «Соккер.ру» изучает эти намеченные шаги.

После шести недель затишья и размышлений футбольные чиновники Англии принялись разрабатывать планы, чтобы Премьер-Лига снова вернулась. Остановка, напомним, наступила 12 марта, когда стало известно о положительном тесте на коронавирус у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Учитывая распространение инфекции, было сложно предположить, когда следует ждать возвращения к нормальной реальности. В разных странах поступили по-разному, в основном подчиняясь позиции властей. Но в Англии власти решили, что было бы слишком жестоко в тяжелых условиях лишать людей даже надежды на какое-то развлечение и радость, что представляет из себя футбол. Понятно, что возвращаться к нормальной жизни нужно с предельной осторожностью, но все же нужно, не ставя крест на спортивной составляющей чемпионата и на финансовой – это тоже немаловажно, а для некоторых именно экономическая часть является ключевой.

Представители футбольных властей уже проводят переговоры с властями гражданскими, чтобы согласовать позицию. В такой обстановке только санкция властей страны может позволить вернуть чемпионат Англии. И уже определяются некие конкретные условия, на которых футболу будет разрешено вернуться. Это и социальное дистанцирование, и доступность и повсеместность тестирования, и отсутствие зрителей на трибунах. И мяч уже покатился…

Апрель

Первой ласточкой закрытия футбола был «Арсенал», он же все закольцевал, став первой ласточкой открытия. Конечно, Жозе Моуриньо и его «Тоттенхэм» чуть ранее совершили фальстарт, за что на них обрушилась критика. А вот «Арсенал» все сделал вполне по плану, не кустарно. С 27 апреля «канониры» возобновили тренировки, став первым клубом АПЛ , который это сделал. При этом игроки все делают в одиночку: приезжают, тренируются, уезжают. На тренировочной базе есть десять полей, так что это позволяет поддерживать приличную дистанцию для снижения контактного риска. Примеру «канониров» последовали «Вест Хэм» и «Брайтон». Можно ждать, что это будет иметь эффект волны – все подключатся. Начинать тренировки уже сейчас крайне важно, поскольку футболисты явно утратили форму, им потребуется не менее трех недель, чтобы вернуть ее и быть готовыми выходить на поле.

Май

Уже 1 мая должна состояться одна из ключевых встреч. Владельцы клубов АПЛ обсудят юридические аспекты, касающиеся контрактов футболистов, срок действия которых истекает 30 июня. Также обсудят и трансферную кампанию, как ее вести в таких условиях. Словом, английский первомай может стать переломным моментом для перезапуска футбола на Туманном Альбионе, а возможно, что их примеру последуют и другие страны. Потому что пока это рассуждения и споры, а нужны конкретные решения и даты. В частности, трансферное окно может быть значительно смещено на август-сентябрь и быть сильно сокращенным. После обсуждения этих юридических аспектов английские клубы ориентировочно 15 мая обсудят конкретные даты возвращения чемпионата, учитывая актуальную обстановку с коронавирусом. К тому времени большинство клубов должны уже вернуться к тренировкам и быть потенциально готовыми стартовать.

Июнь

Здесь ключевое значение будет иметь период с 8 по 13 июня, поскольку ориентировочно в эти даты начнется чемпионат Англии, если не случится форс-мажора. Английские СМИ в своих прогнозах по этой дате опираются на информацию, которую некоторые клубы дают своим сотрудникам, ориентируя их на выход из вынужденного отпуска именно в этих числах. Предполагается, что все матчи будут проходить без зрителей. Также вернется и розыгрыш Кубка Англии. Причем использоваться в матчах АПЛ и Кубка будут не все стадионы, а только определенный утвержденный список, согласованный с властями. Англичане уже посчитали, что даже при проведении матчей без зрителей на каждой игре потребуется присутствие минимум 300 человек. Это игроки команд, тренерский состав, официальные лица, медицинский персонал, сотрудники СМИ , телевидения, технический персонал. Всем придется соблюдать по возможности меры дистанцирования и сдавать тесты.

Июль

Предполагается, что это будет пора самого жаркого футбола, ведь нужно успеть провести массу матчей за короткий срок. Это период оперативных организационных логистических решений. Ожидается, что к 27 июля чемпионат Англии должен быть завершен. Хотя мы же все помним, что «Ливерпулю» до чемпионского титула осталось всего две победы, так что «красные» могут успеть завоевать трофей еще в июне, а потом наслаждаться достигнутым.

Август

Это пора непродолжительного отдыха. Примерно неделя отпуска будет предоставлена футболистам, после чего начнется предсезонная подготовка к следующему чемпионату. Она продлится от одной до четырех недель – в зависимости от того, насколько удастся вписаться в график. Тут уже может потребоваться корректировка. Ну и определенное понимание ситуации у УЕФА будет по тому, как строить работу с разными чемпионатами и в еврокубках. Финал Лиги чемпионов состоится 29 августа, поэтому можно ожидать, что произойдет накладка, когда в Англии новый сезон уже начнется, а в еврокубках еще будет разыгрываться старый.

Сентябрь

Основной план предполагает начало нового сезона в Англии в конце августа, однако если что-то пойдет не так, есть резервная дата старта – 12 сентября. Но такой перенос уже может привести к сокращению сезона в принципе, чего тоже не хотелось бы – и так слишком сильный удар получил футбол от пандемии. Ему долго оправляться.