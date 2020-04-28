План возвращения к жизни АПЛ

Оставаться без футбола англичане решительно не хотят. Поэтому постепенно строят планы по восстановлению жизни. «Соккер.ру» изучает эти намеченные шаги.
После шести недель затишья и размышлений футбольные чиновники Англии принялись разрабатывать планы, чтобы Премьер-Лига снова вернулась. Остановка, напомним, наступила 12 марта, когда стало известно о положительном тесте на коронавирус у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Учитывая распространение инфекции, было сложно предположить, когда следует ждать возвращения к нормальной реальности. В разных странах поступили по-разному, в основном подчиняясь позиции властей. Но в Англии власти решили, что было бы слишком жестоко в тяжелых условиях лишать людей даже надежды на какое-то развлечение и радость, что представляет из себя футбол. Понятно, что возвращаться к нормальной жизни нужно с предельной осторожностью, но все же нужно, не ставя крест на спортивной составляющей чемпионата и на финансовой – это тоже немаловажно, а для некоторых именно экономическая часть является ключевой.
Представители футбольных властей уже проводят переговоры с властями гражданскими, чтобы согласовать позицию. В такой обстановке только санкция властей страны может позволить вернуть чемпионат Англии. И уже определяются некие конкретные условия, на которых футболу будет разрешено вернуться. Это и социальное дистанцирование, и доступность и повсеместность тестирования, и отсутствие зрителей на трибунах. И мяч уже покатился…
Апрель
Первой ласточкой закрытия футбола был «Арсенал», он же все закольцевал, став первой ласточкой открытия. Конечно, Жозе Моуриньо и его «Тоттенхэм» чуть ранее совершили фальстарт, за что на них обрушилась критика. А вот «Арсенал» все сделал вполне по плану, не кустарно. С 27 апреля «канониры» возобновили тренировки, став первым клубом АПЛ, который это сделал. При этом игроки все делают в одиночку: приезжают, тренируются, уезжают. На тренировочной базе есть десять полей, так что это позволяет поддерживать приличную дистанцию для снижения контактного риска. Примеру «канониров» последовали «Вест Хэм» и «Брайтон». Можно ждать, что это будет иметь эффект волны – все подключатся. Начинать тренировки уже сейчас крайне важно, поскольку футболисты явно утратили форму, им потребуется не менее трех недель, чтобы вернуть ее и быть готовыми выходить на поле.
Май
Уже 1 мая должна состояться одна из ключевых встреч. Владельцы клубов АПЛ обсудят юридические аспекты, касающиеся контрактов футболистов, срок действия которых истекает 30 июня. Также обсудят и трансферную кампанию, как ее вести в таких условиях. Словом, английский первомай может стать переломным моментом для перезапуска футбола на Туманном Альбионе, а возможно, что их примеру последуют и другие страны. Потому что пока это рассуждения и споры, а нужны конкретные решения и даты. В частности, трансферное окно может быть значительно смещено на август-сентябрь и быть сильно сокращенным. После обсуждения этих юридических аспектов английские клубы ориентировочно 15 мая обсудят конкретные даты возвращения чемпионата, учитывая актуальную обстановку с коронавирусом. К тому времени большинство клубов должны уже вернуться к тренировкам и быть потенциально готовыми стартовать.
Июнь
Здесь ключевое значение будет иметь период с 8 по 13 июня, поскольку ориентировочно в эти даты начнется чемпионат Англии, если не случится форс-мажора. Английские СМИ в своих прогнозах по этой дате опираются на информацию, которую некоторые клубы дают своим сотрудникам, ориентируя их на выход из вынужденного отпуска именно в этих числах. Предполагается, что все матчи будут проходить без зрителей. Также вернется и розыгрыш Кубка Англии. Причем использоваться в матчах АПЛ и Кубка будут не все стадионы, а только определенный утвержденный список, согласованный с властями. Англичане уже посчитали, что даже при проведении матчей без зрителей на каждой игре потребуется присутствие минимум 300 человек. Это игроки команд, тренерский состав, официальные лица, медицинский персонал, сотрудники СМИ, телевидения, технический персонал. Всем придется соблюдать по возможности меры дистанцирования и сдавать тесты.
Июль
Предполагается, что это будет пора самого жаркого футбола, ведь нужно успеть провести массу матчей за короткий срок. Это период оперативных организационных логистических решений. Ожидается, что к 27 июля чемпионат Англии должен быть завершен. Хотя мы же все помним, что «Ливерпулю» до чемпионского титула осталось всего две победы, так что «красные» могут успеть завоевать трофей еще в июне, а потом наслаждаться достигнутым.
Август
Это пора непродолжительного отдыха. Примерно неделя отпуска будет предоставлена футболистам, после чего начнется предсезонная подготовка к следующему чемпионату. Она продлится от одной до четырех недель – в зависимости от того, насколько удастся вписаться в график. Тут уже может потребоваться корректировка. Ну и определенное понимание ситуации у УЕФА будет по тому, как строить работу с разными чемпионатами и в еврокубках. Финал Лиги чемпионов состоится 29 августа, поэтому можно ожидать, что произойдет накладка, когда в Англии новый сезон уже начнется, а в еврокубках еще будет разыгрываться старый.
Сентябрь
Основной план предполагает начало нового сезона в Англии в конце августа, однако если что-то пойдет не так, есть резервная дата старта – 12 сентября. Но такой перенос уже может привести к сокращению сезона в принципе, чего тоже не хотелось бы – и так слишком сильный удар получил футбол от пандемии. Ему долго оправляться.