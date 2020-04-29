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МЮ установит 1,5 тысячи безопасных стоячих мест на «Олд Траффорд»

сегодня, 20:52

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд рассказал, что клубу разрешили установить 1,5 тысячи безопасных стоячих мест на «Олд Траффорд»:

Наш приоритет — здоровье болельщиков. Может кому-нибудь покажется странным, что мы говорим о планах по стадиону, но мы хотим, чтобы при возвращении футбола фанаты чувствовали себя безопасно. Это последний шаг в пути, который мы прошли с болельщиками. Мы выслушали их, а также работал с советом Траффорда для улучшения нашего предложения.

Ранее сообщалось, что «Олд Траффорд» может стать пунктом для переливания крови. 

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Все комментарии
SHEARER
SHEARER
сегодня в 20:59
Берите пример товарищи!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:57
отличное решение! раз по другому ни как)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:54
Молодцы , хорошо придумали.
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