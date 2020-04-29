МЮ установит 1,5 тысячи безопасных стоячих мест на «Олд Траффорд»

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд рассказал, что клубу разрешили установить 1,5 тысячи безопасных стоячих мест на «Олд Траффорд»:

Наш приоритет — здоровье болельщиков. Может кому-нибудь покажется странным, что мы говорим о планах по стадиону, но мы хотим, чтобы при возвращении футбола фанаты чувствовали себя безопасно. Это последний шаг в пути, который мы прошли с болельщиками. Мы выслушали их, а также работал с советом Траффорда для улучшения нашего предложения.