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Маркос Льоренте на одной ноге запрыгнул на метровую высоту

сегодня, 15:26

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте продемонстрировал свои физические данные. Футболист с места на одной ноге смог запрыгнуть на метровую высоту.

«105 сантиметров на одной ноге. Кто-нибудь сможет больше?» — написал видео хавбек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 cm a pata coja 💨🏋🏼‍♂️ ¿Alguien da más? #EverybodyJump😜

Публикация от Marcos Llorente (@marcosllorente)

Напомним, что недавно футболка Маркоса Льоренте была продана на благотворительном аукционе за 8100 евро.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:37
потом выберут самый чудной ролик)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:11
Надо в прыжки в высоту идти подрабатывать.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:08
кузнечик
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 16:38
Ни хрена се! Это Реала школа!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:25
Круто.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 15:36, ред.
Вот такие у нас мастера в команде!
И на метровую высоту на одной ноге запрыгнуть могут и практически в одиночку выбить Ливерпуль с лиги чемпионов!😁
Браво Маркос!
SSPZ
SSPZ
сегодня в 15:29
Ничего интересного, необычного в этом нет(
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