Маркос Льоренте на одной ноге запрыгнул на метровую высоту

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте продемонстрировал свои физические данные. Футболист с места на одной ноге смог запрыгнуть на метровую высоту.
«105 сантиметров на одной ноге. Кто-нибудь сможет больше?» — написал видео хавбек.
Напомним, что недавно футболка Маркоса Льоренте была продана на благотворительном аукционе за 8100 евро.
И на метровую высоту на одной ноге запрыгнуть могут и практически в одиночку выбить Ливерпуль с лиги чемпионов!😁
Браво Маркос!
И на метровую высоту на одной ноге запрыгнуть могут и практически в одиночку выбить Ливерпуль с лиги чемпионов!😁
Браво Маркос!