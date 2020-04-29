Маркос Льоренте на одной ноге запрыгнул на метровую высоту

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сегодня, 15:26

Полузащитник «Атлетико» продемонстрировал свои физические данные. Футболист с места на одной ноге смог запрыгнуть на метровую высоту.

«105 сантиметров на одной ноге. Кто-нибудь сможет больше?» — написал видео хавбек.

Напомним, что недавно футболка Маркоса Льоренте была продана на благотворительном аукционе за 8100 евро.