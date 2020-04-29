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УЕФА может пересмотреть сроки завершения сезонов в Европе

сегодня, 15:52

Источник со ссылкой на Corriere della Sera сообщает, что УЕФА может пересмотреть сроки завершения сезонов в Европе. В настоящее время фигурируют новые сроки — конец августа и сентябрь.

Ранее дедлайн о решении возобновления сезона был установлен до 25 мая, однако организация столкнулась с большим количеством критики из-за таких строгих рамок. Как следствие, вчера было принято решение о досрочном завершении чемпионата Франции, власти страны пришли к выводу, что в такие сжатые сроки футбольный сезон доиграть будет крайне затруднительно. 

Теперь УЕФА может пойти на попятную, также учитывая тот факт, что в Лиге чемпионов выступают два французских клуба — ПСЖ и «Лион». 

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:31
меньше надо суетиться
Twisted
Twisted
сегодня в 17:10
Да сколько можно либо отменяйте и аннулируйте все сезоны либо продолжайте уж хоть как нибудь
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:08
УЕФА сама ничего не знает. Как флюгель, куда ветер с коронавирусом подует, туда и летит...)
VIPded
VIPded
сегодня в 16:52
Доиграть надо!!!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:43
УЕФА своих...денег...не бросает...
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 16:36
уефа бы лучше поспрашивало у клубов готовы ли они вылезти из нор, а они готовы, и пусть доигрывают везде при пустых трибунах, клубы заработают на телетрансляциях своё и народ на самоизоляции будет смотреть футбол, а не какие то записи матчей 10летней давности
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:35
Как они задолбали, суетятся под клиентом...
particular
particular
сегодня в 16:20
Еврофутбольным чиновникам приходится, нынче, активно шевелить булками, действовать не шаблонно и решения принимать с колёс..:)
Пусть попашут, хоть иногда..:))
ДСА
ДСА
сегодня в 16:09
Уже деваться некуда.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:04
нужно что то делать!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:59
Уж приняли бы хоть что-то
shlomo
shlomo
сегодня в 15:53
Давно уже разговор идет...
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