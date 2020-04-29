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сегодня, 15:52

Источник со ссылкой на Corriere della Sera сообщает, что УЕФА может пересмотреть сроки завершения сезонов в Европе. В настоящее время фигурируют новые сроки — конец августа и сентябрь.

Ранее дедлайн о решении возобновления сезона был установлен до 25 мая, однако организация столкнулась с большим количеством критики из-за таких строгих рамок. Как следствие, вчера было принято решение о досрочном завершении чемпионата Франции, власти страны пришли к выводу, что в такие сжатые сроки футбольный сезон доиграть будет крайне затруднительно.