Игроки «Спартака» выступают против сокращения зарплаты в мае на 40%

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сегодня, 05:24

Футболисты «Спартака» выступили против сокращения зарплат в мае на 40%.

По данным источника, игроки возмутились предложением генерального директора клуба Томаса Цорна уменьшить им зарплату за следующий месяц на 40%, так как тренировки могут начаться уже в мае.

Отмечается, что во время обсуждения Цорн сказал: «Была бы воля Федуна, он бы сократил ещё больше. Я же прошу только 40%».

Против снижения зарплат в основном выступили легионеры «Спартака». Но среди недовольных также оказались и россияне. Основной аргумент футболистов заключается в том, что команда и так пошла навстречу руководству, согласившись на сокращение зарплаты в апреле и начав тренироваться в режиме онлайн.

Согласно источнику, часть игроков «Спартака» готова обсудить снижение зарплаты в мае на 20%.