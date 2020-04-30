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Игроки «Спартака» выступают против сокращения зарплаты в мае на 40%

сегодня, 05:24

Футболисты «Спартака» выступили против сокращения зарплат в мае на 40%.

По данным источника, игроки возмутились предложением генерального директора клуба Томаса Цорна уменьшить им зарплату за следующий месяц на 40%, так как тренировки могут начаться уже в мае. 

Отмечается, что во время обсуждения Цорн сказал: «Была бы воля Федуна, он бы сократил ещё больше. Я же прошу только 40%».

Против снижения зарплат в основном выступили легионеры «Спартака». Но среди недовольных также оказались и россияне. Основной аргумент футболистов заключается в том, что команда и так пошла навстречу руководству, согласившись на сокращение зарплаты в апреле и начав тренироваться в режиме онлайн.

Согласно источнику, часть игроков «Спартака» готова обсудить снижение зарплаты в мае на 20%.

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:54
Люби себя в деньгах, а не деньги в себе!?).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:49
Разорят они Федуна нафик. Он и так уже последний лярд дербенит...
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 05:34
и правильно. если возобновляются тренировки, то о каком сокращении речь
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 05:27
Бунт на корабле)
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