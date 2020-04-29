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Обамеянг может продлить контракт с «Арсеналом»

сегодня, 09:58

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продлить контракт с клубом. На данный момент игрок ближе к подписанию нового соглашения с «канонирами», чем к переходу в другую команду, пишет источник со ссылкой на испанское издание Sport.

Контракт Обамеянга с «Арсеналом» рассчитан до конца следующего сезона. Ранее СМИ сообщали, что лондонцы могут продать игрока в ближайшее трансферное окно, чтобы он впоследствии не ушел как свободный агент. В числе претендентов на Обамеянга назывались «Барселона», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Также сообщалось, что нападающим «Арсенала» планирует усилиться «Интер».

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:11
Понял, что условий лучше чем в Арсенале не предлагают.
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