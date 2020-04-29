Обамеянг может продлить контракт с «Арсеналом»

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продлить контракт с клубом. На данный момент игрок ближе к подписанию нового соглашения с «канонирами», чем к переходу в другую команду, пишет источник со ссылкой на испанское издание Sport.
Контракт Обамеянга с «Арсеналом» рассчитан до конца следующего сезона. Ранее СМИ сообщали, что лондонцы могут продать игрока в ближайшее трансферное окно, чтобы он впоследствии не ушел как свободный агент. В числе претендентов на Обамеянга назывались «Барселона», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Также сообщалось, что нападающим «Арсенала» планирует усилиться «Интер».