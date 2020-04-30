Брат Бибраса Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре

Экс-полузащитник «Барселоны», московского ЦСКА и «Локомотива» , двоюродный брат известного по выступлениям в России израильского полузащитника , оказался косвенным участником скандального ДТП в Краснодаре, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Вечером 29 апреля сотрудники полиции попытались остановить красный БМВ. Водитель останавливаться отказался, и началась погоня, которая закончилась массовой аварией. Позже выяснилось, что это БМВ Амира Натхо (правда, оформлена машина на его родственника) — бывшего игрока «Дружбы», «Локомотива», ЦСКА и «Барселоны».

Однако по предварительным данным, за рулём был не сам Амир, а его друг — ещё один экс-игрок «Дружбы» Алан Хаконов. По крайней мере именно ему Амир дал машину покататься. После ДТП водитель БМВ хотел скрыться с места аварии, но был задержан.