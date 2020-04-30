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Брат Бибраса Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре

сегодня, 08:27

Экс-полузащитник «Барселоны», московского ЦСКА и «Локомотива» Амир Натхо, двоюродный брат известного по выступлениям в России израильского полузащитника Бибраса Натхо, оказался косвенным участником скандального ДТП в Краснодаре, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Вечером 29 апреля сотрудники полиции попытались остановить красный БМВ. Водитель останавливаться отказался, и началась погоня, которая закончилась массовой аварией. Позже выяснилось, что это БМВ Амира Натхо (правда, оформлена машина на его родственника) — бывшего игрока «Дружбы», «Локомотива», ЦСКА и «Барселоны».

Однако по предварительным данным, за рулём был не сам Амир, а его друг — ещё один экс-игрок «Дружбы» Алан Хаконов. По крайней мере именно ему Амир дал машину покататься. После ДТП водитель БМВ хотел скрыться с места аварии, но был задержан.

При этом на автомобиле были «левые» номера — официально такие номера числятся за «мерседесом». Владелец же «мерседеса» утверждает, что он много раз жаловался в ГИБДД на «машину-двойник» из-за постоянно приходящих штрафов, но его никто не слушал.

В 2019 году Амир перешел в белорусский БАТЭ, но не сыграв ни одного матча ушел в крымскую «Евпаторию», а затем в эстонский «Нымме Калью».

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:51
детектив прям )))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:41
Мне больше понравилось в этих новостях "мутко против".
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:40
Триллер какой то.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:40, ред.
У евреев всё всегда мутно и непонятно.
Машина не моя, номера левые, за рулём не я и в итоге окажется, что её угнали...
Сп62
Сп62
сегодня в 08:38
А, на них управы нет. Они не наши.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:29
Зато такое надо наказывать
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:28
Дело тёмное, мутное...
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