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«Спартак» обратился к болельщикам с призывом

сегодня, 11:00

«Спартак» обратился к болельщикам с призывом оставаться дома на фоне пандемии коронавируса. 

«Мы знаем, как вы скучаете по родному стадиону. Мы тоже… Давайте поможем футболу поскорее вернуться. Сейчас действительно важно оставаться дома, позаботиться о себе и здоровье своих близких», — говорится в сообщении клуба.

Недавно защитник «Спартака» Самуэль Жиго заявил, что московский клуб планирует возобновить тренировочный процесс 15 мая.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 12:48, ред.
Пятачки под маски попрятали и вроде приличные люди. Может спартачам всегда так ходить?)))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:54
Это где они увидели родной стадион? Федуну надоест, он его другим будет сдавать в аренду, более популярным и известным. Гыгыгы
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:46
Призывы, призывами...а соблюдают не все.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 11:37
P.s. Аккуратнее там с бромонтаном, соблюдайте дозу!
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 11:37
С этим трудно не согласиться.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 11:28
Достойно 😎😎😎
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:16
Сидим и ждём ,ребятки ! )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:15
Лозугги,, призывы Первомай!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:14
может кто то услышит и сделает))
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