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сегодня, 11:00

«Спартак» обратился к болельщикам с призывом оставаться дома на фоне пандемии коронавируса.

«Мы знаем, как вы скучаете по родному стадиону. Мы тоже… Давайте поможем футболу поскорее вернуться. Сейчас действительно важно оставаться дома, позаботиться о себе и здоровье своих близких», — говорится в сообщении клуба.

Недавно защитник «Спартака» Самуэль Жиго заявил, что московский клуб планирует возобновить тренировочный процесс 15 мая.