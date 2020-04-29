«Спартак» обратился к болельщикам с призывом оставаться дома на фоне пандемии коронавируса.
«Мы знаем, как вы скучаете по родному стадиону. Мы тоже… Давайте поможем футболу поскорее вернуться. Сейчас действительно важно оставаться дома, позаботиться о себе и здоровье своих близких», — говорится в сообщении клуба.
Мы знаем, как вы скучаете по родному стадиону. Мы тоже... ⠀ Давайте поможем футболу поскорее вернуться. Сейчас действительно важно оставаться дома, позаботиться о себе и здоровье своих близких! ⠀ #coronaout #силавединстве #оставайтесьдома ⠀ *Фото сделаны в середине марта 2020 года.
Недавно защитник «Спартака» Самуэль Жиго заявил, что московский клуб планирует возобновить тренировочный процесс 15 мая.