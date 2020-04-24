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Д. Баринов пожертвовал деньги двум подмосковным больницам

вчера, 10:37

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов пожертвовал двум больницам деньги на борьбу с коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Источник сообщает, что Баринов, родившийся в Московской области, перечислил деньги в больницы в подмосковных Фрязино и Щёлково. На полученные средства было закуплено самое необходимое для врачей во время пандемии коронавируса — новые респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики.

Не так давно другой игрок «Локо» Федор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», пожертвовал 1 млн рублей московской станции скорой помощи.

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Все комментарии
Youngberg
Youngberg
вчера в 15:12
Такие поступки - только хорошие эмоции.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:00
Пример, достойный подражания!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 14:50
Показывать патриотизм нужно не словом, а делом. Уважениие!
Adepta
Adepta
вчера в 14:39
Баринов не только хорошие песни про спартак петь умеет, но и другие благие дела делать.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:39
Молодец Дмитрий, только уважение!
Valeleo
Valeleo
вчера в 11:33
Благородный поступок.
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:20
Уважением Дмитрию!!!
shlomo
shlomo
вчера в 11:13
Достойно уважения
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:56
есть возможность. молодец .
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