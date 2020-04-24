Д. Баринов пожертвовал деньги двум подмосковным больницам

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов пожертвовал двум больницам деньги на борьбу с коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Источник сообщает, что Баринов, родившийся в Московской области, перечислил деньги в больницы в подмосковных Фрязино и Щёлково. На полученные средства было закуплено самое необходимое для врачей во время пандемии коронавируса — новые респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики.
Не так давно другой игрок «Локо» Федор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», пожертвовал 1 млн рублей московской станции скорой помощи.