Д. Баринов пожертвовал деньги двум подмосковным больницам

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вчера, 10:37

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России пожертвовал двум больницам деньги на борьбу с коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Источник сообщает, что Баринов, родившийся в Московской области, перечислил деньги в больницы в подмосковных Фрязино и Щёлково. На полученные средства было закуплено самое необходимое для врачей во время пандемии коронавируса — новые респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики.

Не так давно другой игрок «Локо» , выступающий на правах аренды за «Сельту», пожертвовал 1 млн рублей московской станции скорой помощи.