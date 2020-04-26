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ФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить сезоны

вчера, 22:36

В РФС обсуждается вариант досрочного завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ.

Такой вариант возможен, если к 30 апреля, до которого в России действует режим самоизоляции, не будет ясности и конкретики по сроками возобновления сезона.

Клубы низших дивизионов находятся в очень рискованном положении. Уже несколько команд получили ощутимый удар из-за пандемии, вызванной коронавирусом, и приостановки чемпионатов. В их числе «Армавир», который объявил о снятии с первенства, и «Луч», который со следующего сезона перейдет на любительский уровень.

Как сообщается, если сезон в низших лигах не возобновится, то две команды, лидирующие на текущий момент в ФНЛ, выйдут в РПЛ («Ротор» и «Химки»). Однако, если «Армавир» официально снимется с турнира, на первое место по регламенту выйдет «Торпедо», получив технические три очка.

Также не ясна ситуация о переходе клубов ПФЛ и ФНЛ. Первый вариант — все произойдет в рамках регламента и текущего турнирного положения команд. Второй — вылетать из ФНЛ никто не будет, а лидеров ПФЛ, которые получат лицензии для первого дивизиона (заявки подали представители всех групп), добавят к имеющимся.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 03:44
Вся интрига теперь в Армавире.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 02:17
ФК Торпедо - в РПЛ, ФК Пупсик - в ФНЛ!
Youngberg
Youngberg
сегодня в 01:17
вполне возможно, что завершат
drug01
drug01
сегодня в 00:24
Вопросов много , а ответа нет!!!!!!
Adepta
Adepta
сегодня в 00:16
Печально.
VIPded
VIPded
вчера в 23:07
С низовыми лигами вполне реальный вариант. А вышку доигрывать надо!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:03
Таким образом, итоги сезона и в РПЛ, и в ФНЛ и в ПФЛ будут подведены за столом.
Climent
Climent
вчера в 23:01
Значит так лучше.
Karabal
Karabal
вчера в 22:37
Очень жаль, не доиграют.
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