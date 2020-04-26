ФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить сезоны

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вчера, 22:36

В РФС обсуждается вариант досрочного завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ .

Такой вариант возможен, если к 30 апреля, до которого в России действует режим самоизоляции, не будет ясности и конкретики по сроками возобновления сезона.

Клубы низших дивизионов находятся в очень рискованном положении. Уже несколько команд получили ощутимый удар из-за пандемии, вызванной коронавирусом, и приостановки чемпионатов. В их числе «Армавир», который объявил о снятии с первенства, и «Луч», который со следующего сезона перейдет на любительский уровень.

Как сообщается, если сезон в низших лигах не возобновится, то две команды, лидирующие на текущий момент в ФНЛ , выйдут в РПЛ («Ротор» и «Химки»). Однако, если «Армавир» официально снимется с турнира, на первое место по регламенту выйдет «Торпедо», получив технические три очка.