ФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить сезоны

В РФС обсуждается вариант досрочного завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ.
Такой вариант возможен, если к 30 апреля, до которого в России действует режим самоизоляции, не будет ясности и конкретики по сроками возобновления сезона.
Клубы низших дивизионов находятся в очень рискованном положении. Уже несколько команд получили ощутимый удар из-за пандемии, вызванной коронавирусом, и приостановки чемпионатов. В их числе «Армавир», который объявил о снятии с первенства, и «Луч», который со следующего сезона перейдет на любительский уровень.
Как сообщается, если сезон в низших лигах не возобновится, то две команды, лидирующие на текущий момент в ФНЛ, выйдут в РПЛ («Ротор» и «Химки»). Однако, если «Армавир» официально снимется с турнира, на первое место по регламенту выйдет «Торпедо», получив технические три очка.
Также не ясна ситуация о переходе клубов ПФЛ и ФНЛ. Первый вариант — все произойдет в рамках регламента и текущего турнирного положения команд. Второй — вылетать из ФНЛ никто не будет, а лидеров ПФЛ, которые получат лицензии для первого дивизиона (заявки подали представители всех групп), добавят к имеющимся.