Похоже, РПЛ и Кубок России не доиграют

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вчера, 17:54

Федун уверен, что сезон не доиграют, и «Соккер.ру» непросто оспорить эту позицию.

Между тем, что хочется, и тем, как случится, часто большая разница. Ситуация меняется день ото дня и, похоже, РПЛ не доиграют. Федун вряд ли делал вывод только на основании докторской степени в вирусологии Гарварда и диплома ведущего медицинского аналитика университета Джона Хопкинса. Но почему тогда владелец «Спартака» верит в остановку сезона?

Заявление, что доигровки точно не будет, может проистекать из знаний Леонида Арнольдовича о реальном положении и о настроении Дюкова. Сегодня официальный прирост в России составил +7.86 %, более 6 300 новых случаев. Печальный дневной антирекорд, который выводит в мировые лидеры по приросту в процентах вместе с белорусами, у которых +8.34 % всего за день. А чемпионат по футболу у них, как знаете, идет.

Кстати, по прибавке в процентах, разумеется, уже не лидируют ни Великобритания, ни Италия, ни Испания, ни Германия с Францией. У них кривая сглаживается, а по отельным пунктам видим улучшение. Но пока не в РФ . Значит, в Кремле склоняются к перестраховке, ведь местная медицина не израильская, к сожалению. Если у Федуна есть инсайды, то понятно, почему он настраивается категорично.

Если нет шансов, что быстро станет намного лучше, то карантин продолжат. А с учетом, что четыре клуба РПЛ базируются в Москве, где ситуация самая плохая, то опасно даже собирать коллективы, а потом перевозить в другие города. Или же в столице наоборот лучшая ситуация, уже на пике и за счет качественного тестирования ловят больше случаев, чем остальные, не такие богатые города?

Можно по-разному смотреть на статистику. Можно допускать, что раз в Краснодарском крае сейчас добавляется по 40 случаев в день, то через месяц их количество может упасть до показателей Южной Кореи, где все контролируют. Тогда в России появится регион, где позволят доиграть весь сезон в июне. Закрыть шестнадцать клубов в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону и, например, в Грозном можно, обеспечив футболистам лучшую защиту от заражения, чем есть у остальных жителей России.

Но вряд ли такой вариант рассмотрят первым, поскольку проще и надежнее ничего не делать. Не исключено, что в правительстве повторят за голландцами – запретят все спортивные соревнования до осени, даже матчи без зрителей. Только если в Нидерландах недовольные клубы пойдут в суд и выиграют хотя бы денежную компенсацию, то в РПЛ никто судиться не станет. Всем плевать на спортивную составляющую и болельщиков, и уж точно никто не возьмет на себя ответственность.

Футбол в России для тех, кто заказывает музыку, а они не хотят, чтобы их судили, если какой-то футболист заболеет и пострадает. Похоже, остальные клубы готовы признать «Зенит» чемпионом – отрыв большой, интрига стала похожа на пухлого диктатора – скорее мертва, чем жива. Также в РФС и РПЛ готовы отправить «Локомотив» снова в группу Лиги чемпионов. Пострадает «Краснодар»? А их мнения не спросят.

Также многим конкурентам понравится, что «Спартак» в случае остановки сезона останется без еврокубков. Если прерывается также Кубок России, то в Лиге Европы к «Ростову» и ЦСКА присоединится «Динамо». Еще учтите, что прерывание чемпионата – верный способ спасти от вылета «Ахмат», ведь никто не покинет РПЛ , хотя никто и не поднимется. Впрочем, лидеров ФНЛ не спросят, а если обратятся с апелляциями – кивнут на пример развитой Европы, ведь голландцы уже убили спортивный принцип первыми.

Но такое решение вряд ли имеет под собой стратегическую основу. Тот же Федун говорит, что если прервать РПЛ сейчас и не доиграть Кубок России, то можно «ждать спокойно нового сезона». Не исключено, что именно лето будет самой спокойной для человечества порой в 2020 году. Ученые уже выкатили отчет, что распространение вируса прямо зависит от температуры, влияния ультрафиолетового излучения и влажности воздуха. Летом может быть затишье, а осенью – все по новому кругу.

Федун предлагает переждать лето, когда в футбол сыграют в разных странах Европы, а стартовать ближе к осени, когда может быть вторая волна и новый карантин? Жаль лишь, что Россия не может скопировать опыт других стран – его пока нет. Первый эксперимент увидим в исполнении Германии. Математическая вероятность, что немцев ждет провал, остается, конечно же. Вспышка коронавируса в одной команде уничтожит благородную идею развлечь фанатов футболом.

С другой стороны, шведы живут обычной жизнью – дети ходят в детские сады и школы, люди – на работу, а их статистика лучше, чем в Бельгии или Нидерландах, где карантин и боятся любых скоплений людей. Даже тех, кто будут сдавать тесты чаще, чем обычные врачи в России или Великобритании. Обратите внимание, как все в футболе манипулируют «здоровьем спортсменов», но никто не заикается, например, о здоровье врачей.

Часто болеют именно медицинские работники, по понятным причинам, но даже в богатых развитых странах, не говоря о бедных, у них не было к началу пандемии реальной защиты. В Лос-Анджелесе в мусорных пакетах сначала работали и, кстати, пока справились лучше, чем в Нью-Йорке – возможно, климат и густота населения влияют. Врачам нигде никто не обеспечит такую защиту, как будет у каждого футболиста в Европе в матче без зрителей, а они работают постоянно.

Так что если использовать немецкий опыт, где в футбол могут сыграть в мае, если признать реальность – люди пойдут на работу, не все миллиардеры, чтобы месяцами жить без финансовых проблем, то уже нельзя говорить о «защите здоровья». Каждый человек, который идет в магазин, рискует сильнее, чем спортсмены, которых проверят за пять дней до матча, за день до матча, после игры, через пять дней после поединка – клубы могут позволить себе по 4 теста на одного участника.

Официальная статистика говорит, что Россия в числе мировых лидеров по тестированию, на миллион населения проверок больше, чем в Канаде и США , а отрыв немцев незначительный. Если уже сделано под 3 миллиона тестов, то 15 000 ПРЛ-анализов для завершения сезона найдутся, это не так много от общего числа.

Федун намекнул, что все-таки склоняются к полной отмене всего на свете, поскольку опасаются, что ситуация будет полностью неконтролируемой. Но где люди возьмут деньги? Если на работу в конце мая пойдут миллионы жителей России, то на эпидемиологическую ситуацию в стране матчи уже никак не повлияют. Зато на моральное состояние тех 16% жителей, что интересуются футболом – очень даже.

С психологической точки зрения спорт может помочь отвлечься и развлечься, ведь с весельем очевидные проблемы. Нелогично прерывать РПЛ , если параллельно миллионы людей пойдут на работу, но желание такое не только у Федуна. Не хотят рисковать, чтобы вас развлекать, а спортивная составляющая не интересует, ведь клубы и игроки зависят строго от спонсора и казны, а не от матчей и результатов.

У голландцев катализатором решения стали деньги – телеканал выплатил всю сумму, в России же в центре всего может быть невозможность качественно контролировать пандемию. Вот только квалификации еврокубков нового сезона никто не отменял. А если топ-5 будут играть и не будет очагов заболевания, то решение РПЛ отменить сезон будет смотреться странно. Холопы пусть спасают экономику, а спортсменов подержим в бункерах?

Получится, что просто почти всем было выгодно не играть, хотя есть вариант перебраться в один регион, минимизировав риски, и показать, на что способны. Кстати, Федун не учел, что к новому сезону его «Спартак», как и другие команды, должны готовиться на сборах. А кто-то может объяснить, чем двусторонка, если потом ее участники идут по домам и контактируют с семьями, безопаснее, чем матч без зрителей, а команды закрыты на базах?

Разумеется, обычная тренировка намного опаснее, чем игра двух команд, где следуют протоколу, часто тестируют спортсменов и живут вдали от своих семей и родных. Похоже, РПЛ и Кубок России отменят и прервут, как говорит Федун. Но странно будут выглядеть отечественные клубы, если параллельно пандемия пойдет на спад, а немцы станут рубиться в Бундеслиге без проблем и вернутся АПЛ , Ла Лига, Серия А, ЛЧ и ЛЕ .

Опасаться, перестраховываться и беречься в такой ситуации нормально, но перегибать палку не стоит. Если миллионы россиян будут летом ходить на работу каждый день, ездить в общественном транспорте и явно рисковать сильнее, чем защищенные спортсмены, то отказ от футбола покажется народу нелогичным. Пока во всех опросах голосуют за то, что как только ситуация нормализируется – нужно доиграть РПЛ и увидеть матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России, пускай даже в июне.

Очевидно, что люди соскучились по футболу и не отчаялись – верят, что станет легче. И эта вера обоснована течением болезни в других странах. У немцев общее количество случаев вдвое больше, смертей – в восемь раз больше, но Бундеслига вернется в мае, а команды уже давно тренируются. В августе по щелчку вирус не исчезнет и не постесняется показаться в сентябре. Нельзя переждать, нужно готовиться к завершению сезона в одном или соседних регионах.