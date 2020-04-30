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«Сокол» пожертвовал 100 тыс. рублей на строительство инфекционной больницы

сегодня, 09:35

Клуб ПФЛ «Сокол» оказал финансовую помощь в строительстве инфекционной больницы в Саратове.

«Футболисты, тренерский штаб и сотрудники ФК „Сокол“ поддержали инициативу министерства молодёжной политики и спорта Саратовской области и перечислили часть своего заработка на строительство инфекционной больницы в Саратове», — сообщается в заявлении на официальном сайте клуба.

По информации «Матч ТВ», сумма перечислений составила около 100 тыс. рублей.

Также недавно футболисты «Уфы» приняли участие в благотворительной акции.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 11:28
Верно.
galem72
galem72
сегодня в 10:47
Этот бюджетный кружок полностью содержится за счёт Саратовской области, которая не отличается, как и все остальные регионы, переполненной казной. Население его содержит! Что за нелепость — "пожертвовали"? Хоть бы постыдились эти бесполезности такое писать и участвовать в этом под эгидой якобы филантропии.
ziborock
ziborock
сегодня в 10:07
А ведь могли бы как Зенит просто горячие обеды в больницу носить!)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:03
всё что могли)) больше нема)))
CPS
CPS
сегодня в 09:59
На 100 тысяч рублей даже ремонт в комнате не сделаешь, к чему такой пиар? 100000 рублей кони на завтрак только тратят.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:54
Для затравки пойдет. Сокол не Зенит , для них это приличная сумма.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:42
По 2-3 рубля скинулись, но всё равно благородно...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 09:36
достойное дело. уважение
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