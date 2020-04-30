«Сокол» пожертвовал 100 тыс. рублей на строительство инфекционной больницы

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сегодня, 09:35

Клуб ПФЛ «Сокол» оказал финансовую помощь в строительстве инфекционной больницы в Саратове.

«Футболисты, тренерский штаб и сотрудники ФК „Сокол“ поддержали инициативу министерства молодёжной политики и спорта Саратовской области и перечислили часть своего заработка на строительство инфекционной больницы в Саратове», — сообщается в заявлении на официальном сайте клуба.

По информации «Матч ТВ», сумма перечислений составила около 100 тыс. рублей.

Также недавно футболисты «Уфы» приняли участие в благотворительной акции.