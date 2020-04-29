«Зенит» будет ежедневно доставлять обеды медперсоналу Боткинской больницы

«Зенит» с 29 апреля и ежедневно на протяжении целого месяца организовал доставку 300 горячих обедов для медицинского персонала Боткинской больницы.

Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев прокомментировал это событие:

Медицинский персонал Боткинской больницы первым принял на себя удар в борьбе с коронавирусной инфекцией. Вместе с нашей дочерней компанией мы посчитали необходимым поддержать персонал медучреждения, которые рискуют, работая в круглосуточном режиме в самом эпицентре эпидемии. Важен в первую очередь психологический эффект: мы хотим показать, что в этой борьбе с пандемией они не одиноки.