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«Зенит» будет ежедневно доставлять обеды медперсоналу Боткинской больницы

сегодня, 21:45

«Зенит» с 29 апреля и ежедневно на протяжении целого месяца организовал доставку 300 горячих обедов для медицинского персонала Боткинской больницы.

Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев прокомментировал это событие:

Медицинский персонал Боткинской больницы первым принял на себя удар в борьбе с коронавирусной инфекцией. Вместе с нашей дочерней компанией мы посчитали необходимым поддержать персонал медучреждения, которые рискуют, работая в круглосуточном режиме в самом эпицентре эпидемии. Важен в первую очередь психологический эффект: мы хотим  показать, что в этой борьбе с пандемией они не одиноки.

Ранее «Зенит» организовал доставку еды владельцам абонементов, которые старше 65 лет.

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13ROS13
13ROS13
сегодня в 22:10
А спартак будет возить семейству прядкиных.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:59
хорошее дело!! поддержка сейчас не помешает ни кому.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:53
Что такое зенит и откуда у оно деньги? государство
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:45
Достойно подражанию любым командам
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