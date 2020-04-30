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«Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик» выступили против завершения сезона

сегодня, 15:25

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что клубы «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик» на заседании общего собрания лиги поднимали вопрос о продлении крайнего срока завершения нынешнего сезона.

Тремя клубами — «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимиком» — был поднят вопрос о продлении крайнего срока завершения сезона-2019/20. Однако такой вариант выглядит еще менее вероятным для практической реализации, чем 11 туров за полтора месяца. Потому что в этом случае и новый сезон в Премьер-Лиге придется начинать позже, чем предусматривает даже самый «негативный» сценарий, представленный ранее. С учетом ротации команд между лигами определенная синхронизация календарей необходима.

И в ходе нашего сегодняшнего общения, и в СМИ в последние дни обсуждались разные варианты, включая дополнительные матчи или целый мини-турнир. Подавляющее большинство клубов ФНЛ считает подобную идею нереализуемой и в конечном итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа, который на самом деле затрагивает не два-три клуба, а все 20.

Ранее стало известно, что ФНЛ приняла решение завершить чемпионат досрочно.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:47
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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:41
Они все в 2-3 очках от Ротора и Химки, понятно, что будут против.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 15:27
пусть втроём и выясняют, доигрывают сезон)
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