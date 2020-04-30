«Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик» выступили против завершения сезона

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что клубы «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик» на заседании общего собрания лиги поднимали вопрос о продлении крайнего срока завершения нынешнего сезона.

Тремя клубами — «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимиком» — был поднят вопрос о продлении крайнего срока завершения сезона-2019/20. Однако такой вариант выглядит еще менее вероятным для практической реализации, чем 11 туров за полтора месяца. Потому что в этом случае и новый сезон в Премьер-Лиге придется начинать позже, чем предусматривает даже самый «негативный» сценарий, представленный ранее. С учетом ротации команд между лигами определенная синхронизация календарей необходима.