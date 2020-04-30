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Президент ФНЛ: «Клубы выступили за досрочное завершение сезона»

сегодня, 15:12

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что общее собрание лиги вынесло решение о досрочном завершении сезона.

В ходе совместного общения, в котором приняли участие все без исключения клубы ФНЛ, мы подтвердили озвученное ранее мнение: в указанные сроки с 21 июня по 2 августа полноценно завершить первенство ФНЛ в формате, предусмотренном регламентом, невозможно. Такое заключение было принято единогласно. Эта позиция будет донесена до руководства РФС, поскольку окончательное решение о завершении турнира в любом случае остается за этой организацией.

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Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:16
надо прислушаться к мнению клубов, если это большинство
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