Президент ФНЛ: «Клубы выступили за досрочное завершение сезона»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что общее собрание лиги вынесло решение о досрочном завершении сезона.

В ходе совместного общения, в котором приняли участие все без исключения клубы ФНЛ , мы подтвердили озвученное ранее мнение: в указанные сроки с 21 июня по 2 августа полноценно завершить первенство ФНЛ в формате, предусмотренном регламентом, невозможно. Такое заключение было принято единогласно. Эта позиция будет донесена до руководства РФС , поскольку окончательное решение о завершении турнира в любом случае остается за этой организацией.