Геркус: «Абсолютно нечего делать „Чертаново“ в Премьер-Лиге»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что «Чертаново» в настоящее время не соответствует уровню РПЛ.
Абсолютно нечего делать «Чертаново» в Премьер-Лиге. Очередной пластмассовый эрзац-клуб получится. Без болельщиков, без стадиона. Они собирались продавать удачно игроков? Вот пусть и продают, а в Премьер-Лигу – спасибо, не нужно.
Недавно директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал информацию, что ФНЛ могут завершить досрочно.
Хотите развивать игроков до 5-10 миллионов долларов и продавать зп эти деньги (а в ФНЛ до такого уровня, конечно, не развить) - нет, не судьба вам, Геркус против.
Команды, которые втупую тратят деньги налогоплательщиков - КС, "Оренбург" и т.п. - играйте в Премьер-Лиге.
Хотите развивать игроков до 5-10 миллионов долларов и продавать зп эти деньги (а в ФНЛ до такого уровня, конечно, не развить) - нет, не судьба вам, Геркус против.
Команды, которые втупую тратят деньги налогоплательщиков - КС, "Оренбург" и т.п. - играйте в Премьер-Лиге.