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Геркус: «Абсолютно нечего делать „Чертаново“ в Премьер-Лиге»

сегодня, 14:37

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что «Чертаново» в настоящее время не соответствует уровню РПЛ.

Абсолютно нечего делать «Чертаново» в Премьер-Лиге. Очередной пластмассовый эрзац-клуб получится. Без болельщиков, без стадиона. Они собирались продавать удачно игроков? Вот пусть и продают, а в Премьер-Лигу – спасибо, не нужно.

Недавно директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал информацию, что ФНЛ могут завершить досрочно.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 15:02
Тупое заявление, в стиле Геркуса. Те единственная почти команда в России, которая действительно оправдывает себя - "Чертаново", пока что в ФНЛ они существуют за счет денег, заработанных на продаже - сидите в ФНЛ.

Хотите развивать игроков до 5-10 миллионов долларов и продавать зп эти деньги (а в ФНЛ до такого уровня, конечно, не развить) - нет, не судьба вам, Геркус против.

Команды, которые втупую тратят деньги налогоплательщиков - КС, "Оренбург" и т.п. - играйте в Премьер-Лиге.
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h3k479f6bw7z
сегодня в 14:41
Многим в премьер-лиге делать нечего.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:38
АПсолютно согласен!
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