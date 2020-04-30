Геркус: «Абсолютно нечего делать „Чертаново“ в Премьер-Лиге»

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сегодня, 14:37

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что «Чертаново» в настоящее время не соответствует уровню РПЛ .

Абсолютно нечего делать «Чертаново» в Премьер-Лиге. Очередной пластмассовый эрзац-клуб получится. Без болельщиков, без стадиона. Они собирались продавать удачно игроков? Вот пусть и продают, а в Премьер-Лигу – спасибо, не нужно.