«Бьюсь не за ваше „шапито“». Игрок «Луча» осудил заявление губернатора

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сегодня, 13:09

Полузащитник владивостокского «Луча» на своей странице в инстаграме прокомментировал высказывания губернатора Приморского края Олега Кожемяко относительно решения властей не финансировать профессиональные спортивные клубы в этом году.

«Когда вся страна находится в таких условиях, когда тысячи людей потеряли работу, и сегодня стоит вопрос, как их поддержать, мы не будем тратить 800 млн рублей на 150 человек, не являющихся жителями Приморья. Это спортсмены хоккейного клуба, баскетбольного и волейбольного клубов. Это и футбольный клуб „Луч“. Зачем? Для чего? В клубах нет никого из наших», — сказал губернатор.

Решил написать пост на тему футбола в Приморье. Лично меня очень задели сказанные слова губернатора по поводу футбола и местных ребят. У меня пропало уважение. Уважения нет, потому что нет поступков, а только лишь слова, которые не заверяются делом (поступками). Как все мы знаем, настоящий мужчина совершает поступки и мало говорит о них! К сожалению, много слов и мало дел. Губернатор затронул тему земляков. Чтобы говорить о местных ребятах, сначала стоит разобраться, есть они в профессиональных клубах Приморья или нет?! А я отвечу на это так — они есть и их много! А именно: Антон Кротов (Арсеньев), Никита Белунов (Лучегорск), Руслан Гордиенко (Пограничный), Сетрак Акопян (Владивосток), Дмитрий Калугин (Хороль), Илья Постухов (Владивосток), Александр Васильев (Владивосток), Михаил Пономаренко (Владивосток), Насадюк Максим (Владивосток), Александр Котляров (Уссурийск) и этот список еще объемнее! Интересно стало теперь, кто тут местный, а кто нет?! Чтобы были местные ребята, нужно создавать условия для развития таких ребят. Я сам из села Хороль и там нет условий для занятий футболом от слова вообще! Так откуда будут футболисты, баскетболисты, хоккеисты и т. д.? Очень много талантливых ребят в селах, но таланта мало, его нужно развивать и работать упорно, но делать это негде, к сожалению… Скажу одно. Я выхожу на поле и бьюсь за своих родных, друзей и за приморских болельщиков, но только не за ваше «шапито».

Ранее стало известно, что заседание по банкротству «Луча» перенесено из-за коронавируса.