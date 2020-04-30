«Локо» за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему туру

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил, что «Локомотив» выступает за идею досрочного завершения сезона РПЛ, приостановленного в связи с пандемией коронавируса.
По моей информации, «Локомотив» тоже за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру (против фиксации по первому кругу) и за прибавку двух команд из ФНЛ, то есть за увеличение РПЛ до 18 команд.
Тем временем Нобель Арустамян рассказал, что большинство клубов РПЛ не хочет доигрывать сезон.
Нет ничего страшного в том, что бы доиграть чемпионат летом. Погода хорошая, да и шашлычек с коньячком перед игрой на берегу финского залива намутить можно.
Нет ничего страшного в том, что бы доиграть чемпионат летом. Погода хорошая, да и шашлычек с коньячком перед игрой на берегу финского залива намутить можно.