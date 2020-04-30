«Локо» за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему туру

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сегодня, 12:51

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил, что «Локомотив» выступает за идею досрочного завершения сезона РПЛ , приостановленного в связи с пандемией коронавируса.

По моей информации, «Локомотив» тоже за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру (против фиксации по первому кругу) и за прибавку двух команд из ФНЛ , то есть за увеличение РПЛ до 18 команд.