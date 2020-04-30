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«Локо» за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему туру

сегодня, 12:51

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил, что «Локомотив» выступает за идею досрочного завершения сезона РПЛ, приостановленного в связи с пандемией коронавируса.

По моей информации, «Локомотив» тоже за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру (против фиксации по первому кругу) и за прибавку двух команд из ФНЛ, то есть за увеличение РПЛ до 18 команд.

Тем временем Нобель Арустамян рассказал, что большинство клубов РПЛ не хочет доигрывать сезон.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:13
Хитрые какие!!!
BDA8181
BDA8181
сегодня в 13:06
Прально, и в еврокубки отправить Ахмат,Крылья,Рубин и Оренбург)) Пускай показывают Европе истинный уровень ПФЛ )) Зато честно и не так обидно остальным ))) Я ЗА!!! ))) Первые двое ЛЧ , остальные ЕЛ)))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:06
    WARchyn
    WARchyn
    сегодня в 13:05
    правильно зенит можно догнать только в теории а среди остальных соискателей они первые
    beefs
    beefs
    сегодня в 13:05
    тоже как вариант
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:00
    Главное чтобы Семин там был!!!
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 12:59
    Не правильно это
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 12:59
    Зениту это не выгодно. Надо доигрывать и ставить жирную точку ху есть ху. Гыгыгы
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 12:56
      SSPZ
      SSPZ
      сегодня в 12:53
      Локо это выгодно........поэтому они за
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