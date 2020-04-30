Черданцев: «Нужно доиграть сезон РПЛ, не везде ситуация критическая»

Спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал слухи, что РПЛ могут завершить досрочно.

Если не доигрывать РПЛ , таблица после первого круга представляется со спортивной точки зрения более объективной оценкой выступления команд в сезоне. Смысл турнира — сыграть каждому с каждым, причем сколько именно раз — не столь принципиально. В 76 году сыграли по одному разу.

В данный момент положение команд в таблице обусловлено календарем, у кого-то он был легче, у кого-то сложнее. Поэтому из двух таблиц (первый круг или текущая) я бы выбрал третью — доиграть. Во многих регионах ситуация с вирусом не критическая. Через месяц — тем более.