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Черданцев: «Нужно доиграть сезон РПЛ, не везде ситуация критическая»

сегодня, 14:30

Спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал слухи, что РПЛ могут завершить досрочно

Если не доигрывать РПЛ, таблица после первого круга представляется со спортивной точки зрения более объективной оценкой выступления команд в сезоне. Смысл турнира — сыграть каждому с каждым, причем сколько именно раз — не столь принципиально. В 76 году сыграли по одному разу.

В данный момент положение команд в таблице обусловлено календарем, у кого-то он был легче, у кого-то сложнее. Поэтому из двух таблиц (первый круг или текущая) я бы выбрал третью — доиграть. Во многих регионах ситуация с вирусом не критическая. Через месяц — тем более.

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Faustello
Faustello
сегодня в 15:28
Ипотеку нечем оплачивать, срочно нужен Жоре контент))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:41
Ох чердачок, чердачок и без тебя тошно.
Q-J-G
Q-J-G ответ Аpбитр (раскрыть)
сегодня в 14:35
Не успеете, так не успеете, ничего критичного в этом нет. Вы и так сделали больше, чем возможно было сделать! Невозможно, что-то добавить, когда никто, нигде не играет. Спасибо за Беларусь! Всё было не так уж плохо, а скорее довольно хорошо.
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