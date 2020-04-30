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Агент: «Дренте был влюблён во Владикавказ»

сегодня, 17:16

Агент Марат Хинчагов рассказал, как экс-полузащитник «Алании» Ройстон Дренте впервые попал во Владикавказ.

Встретили семейство Дренте во Владикавказе. Дяди, тёти, папа, мама, прислуга. Подъезжаем к Сельхозинституту, а это практически самый центр. Проезжаем мимо центральной пешеходной улицы Проспект Мира. И в этот момент они задают нам вопрос, который стал нашим мемом: «А город скоро (смеётся)?»

Семью ещё смутило другое. В Осетии иногда во время свадеб для пафоса и историчности три всадника на конях сопровождают кортеж, который они и увидели. Возможно, у семьи Дренте поэтому сложилось впечатление, что это загородное селение. Но в итоге Дренте был влюблён во Владикавказ.

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