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«Тамбов» выступил за досрочное завершение сезона

сегодня, 16:41

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал возможное досрочное завершение сезона РПЛ.

Мы выступаем за досрочное завершение сезона в Премьер-Лиге. С нашей стороны такое мнение высказывается из-за финансовой стороны. Если мы будем еще июнь тренироваться, до конца июля играть… Для нас это обернется большими затратами: перелеты, переезды, гостиницы, зарплаты. Это тяжкое бремя.

И многие тоже высказываются за досрочное завершение. Ведь к 15 мая уже необходимо возвращать иностранцев, чтобы полноценно приступить к тренировкам. У нас их нет, а у других команд много. Даже если они смогут вернуться, то им еще двухнедельный карантин надо отсидеть. Думаю, после майских праздников будет окончательное решение.

Сможет ли клуб получить лицензию на следующий сезон? У нас все движется. Из-за пандемии все подвисло, но деньги на стадион уже выделены. Как только разрешат приступить к работам на стадионе, мы приступим. Думаю, мы получим лицензию на следующий сезон.

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Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:49
Не Тамбов решает это
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