«Химки» обсудят вопрос финансирования с правительством

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил, что клуб обсудит с правительством и Министерством спорта Московской области, а также с администрацией Химок вопрос финансирования футбольного клуба в следующем сезоне.
Руководство ФНЛ приняло решение о досрочном завершении первенства. «Химки» на момент прекращения чемпионата занимали второе место, дающее право на выход в РПЛ.
Естественно, мы обсуждаем тему лицензирования в Премьер-Лиге и финансирования с правительством Московской области, с министерством спорта и с администрацией Химок. Но пока официальной информации нет. Надо дождаться, когда исполком РФС утвердит решение ФНЛ.
Сокращение зарплат? Переговоры были, мы разговаривали с ребятами, у кого высокие зарплаты. У нас две команды. Мы не разговаривали о понижении с теми, кто играет за вторую команду, у кого маленькие зарплаты. А из тех, с кем мы общались, все дали добро.