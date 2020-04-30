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«Химки» обсудят вопрос финансирования с правительством

сегодня, 16:20

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил, что клуб обсудит с правительством и Министерством спорта Московской области, а также с администрацией Химок вопрос финансирования футбольного клуба в следующем сезоне.

Руководство ФНЛ приняло решение о досрочном завершении первенства. «Химки» на момент прекращения чемпионата занимали второе место, дающее право на выход в РПЛ.

Естественно, мы обсуждаем тему лицензирования в Премьер-Лиге и финансирования с правительством Московской области, с министерством спорта и с администрацией Химок. Но пока официальной информации нет. Надо дождаться, когда исполком РФС утвердит решение ФНЛ.

Сокращение зарплат? Переговоры были, мы разговаривали с ребятами, у кого высокие зарплаты. У нас две команды. Мы не разговаривали о понижении с теми, кто играет за вторую команду, у кого маленькие зарплаты. А из тех, с кем мы общались, все дали добро.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:41
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