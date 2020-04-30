«Химки» обсудят вопрос финансирования с правительством

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сегодня, 16:20

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил, что клуб обсудит с правительством и Министерством спорта Московской области, а также с администрацией Химок вопрос финансирования футбольного клуба в следующем сезоне.

Руководство ФНЛ приняло решение о досрочном завершении первенства. «Химки» на момент прекращения чемпионата занимали второе место, дающее право на выход в РПЛ .