Экс-врач «Спартака»: «Россия вернётся к нормальной жизни к середине лета»

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков выразил мнение о том, когда пандемия коронавируса в России сойдет на нет и болельщики смогут вернуться на стадионы.

В Европе футбол возобновится раньше, чем у нас. Они уже постепенно начали открывать некоторые заведения: кафе, рестораны, парикмахерские. Значит, у них действительно все больше под контролем. Там в футбол, по моим подсчетам, начнут играть в середине — конце мая. В России, даст бог, в середине, а то и конце июня, поскольку на подготовку футболистов тоже уйдет время. Все и так пойдет в ускоренном режиме, времени на раскачку не будет. Сезон надо завершить, но выдержат ли игроки физически график матчей через два дня на третий, да ещё и после затяжной паузы — большой вопрос. Сомневаюсь.

Думаю, в конце июня болельщиков не пустят на стадионы. Не больше 50—100 человек. О полных чашах стадионов можно забыть до осени.

Когда над вирусом будет одержана окончательная победа? Когда проведут поголовную вакцинацию населения, а это не скоро. Ведь, помимо коронавируса, существуют миллионы других. Никто не знает, когда удастся поставить точку.

Думаю, Россия вернется к нормальной жизни к середине лета. Допустим, про Азию и Африку сказать ничего не могу, поскольку там не просто плохие санитарно-гигиенические условия — их нет! Открытие границ? Думаю, к осени все наладится, хотя стопроцентных гарантий никто не даст. Но предположу, что все-таки полетим.