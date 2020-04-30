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Директор «Чертаново»: «Необходимо расширить РПЛ до 20 команд»

сегодня, 17:02

Директор «Чертаново» Николай Ларин заявил, что необходимо расширить РПЛ в следующем сезоне:

Понимаю, что в РПЛ много клубов, которые выступают против расширения даже до 18 команд. Но я бы всех их попросил пойти навстречу нашему амбициозному проекту по развитию молодых футболистов и сыграть в 20 команд — это было бы справедливо. Если это не случится сейчас, то наша страна, возможно, никогда не узнает, что получилось бы из того, когда академия 12 лет воспитывает футболистов, а потом с ними выходит в Премьер-Лигу. Для всей нашей страны важно, чтобы такой пример был.

Я голосовал не за продолжение сезона, а за то, что если Премьер-Лига продолжает играть, то ФНЛ продолжает тоже. Также предлагал вариант, что ФНЛ не обязательно заканчивать свой чемпионат 2 августа, чтобы спортивный принцип соблюдался. При этом я абсолютно понимаю, что доигрывать чемпионат в те сроки не представляется возможным.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:52
Кто мешает вашему амбициозному проекту существовать в ФНЛе или пробиться в ПЛ?
Хороших игроков заметят и у нас в лиге, и за границей тоже. Конечно, если они есть в вашем проекте.
А 20 команд - это 38 туров. По нашему климату игроки уже к 28-му туру фаберже звенят.
Это не Англия с Италией, где тепло и на Рождество...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 18:50
Чертаново вполне может заменить в РПЛ бесполезные спартак или д-мо
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:50
Лучше до ста.Тогда я тоже заявлюсь!
Bastardo
Bastardo ответ dino-hsv (раскрыть)
сегодня в 18:37
Они бы рады пробиться, но фнл решили не доигрывать и дать автопроходы Химкам и Ротору
tuman960
tuman960
сегодня в 18:34
12 клубов самое то для ПЛ!!!Больше-это статисты!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:07
18 в полне достаточно
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:05
Похоже еще один Федун прорезался
BESTJuventus21
BESTJuventus21
сегодня в 17:40
пффф там еле 10 выживут
112910415
112910415
сегодня в 17:34
1. Чертаново - очень достойный проект !
2. РПЛ всё же не безразмерная.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 17:09
если вы и ваши воспитанники достойны играть в вышке, то докажите это и пробейтесь туда в следующем сезоне. не сможете - значит были бы статистами в рпл
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