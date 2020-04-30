Директор «Чертаново»: «Необходимо расширить РПЛ до 20 команд»

Директор «Чертаново» Николай Ларин заявил, что необходимо расширить РПЛ в следующем сезоне:
Понимаю, что в РПЛ много клубов, которые выступают против расширения даже до 18 команд. Но я бы всех их попросил пойти навстречу нашему амбициозному проекту по развитию молодых футболистов и сыграть в 20 команд — это было бы справедливо. Если это не случится сейчас, то наша страна, возможно, никогда не узнает, что получилось бы из того, когда академия 12 лет воспитывает футболистов, а потом с ними выходит в Премьер-Лигу. Для всей нашей страны важно, чтобы такой пример был.
Я голосовал не за продолжение сезона, а за то, что если Премьер-Лига продолжает играть, то ФНЛ продолжает тоже. Также предлагал вариант, что ФНЛ не обязательно заканчивать свой чемпионат 2 августа, чтобы спортивный принцип соблюдался. При этом я абсолютно понимаю, что доигрывать чемпионат в те сроки не представляется возможным.
Хороших игроков заметят и у нас в лиге, и за границей тоже. Конечно, если они есть в вашем проекте.
А 20 команд - это 38 туров. По нашему климату игроки уже к 28-му туру фаберже звенят.
Это не Англия с Италией, где тепло и на Рождество...
Хороших игроков заметят и у нас в лиге, и за границей тоже. Конечно, если они есть в вашем проекте.
А 20 команд - это 38 туров. По нашему климату игроки уже к 28-му туру фаберже звенят.
Это не Англия с Италией, где тепло и на Рождество...
2. РПЛ всё же не безразмерная.
2. РПЛ всё же не безразмерная.