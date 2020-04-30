Директор «Чертаново»: «Необходимо расширить РПЛ до 20 команд»

Директор «Чертаново» Николай Ларин заявил, что необходимо расширить РПЛ в следующем сезоне:

Понимаю, что в РПЛ много клубов, которые выступают против расширения даже до 18 команд. Но я бы всех их попросил пойти навстречу нашему амбициозному проекту по развитию молодых футболистов и сыграть в 20 команд — это было бы справедливо. Если это не случится сейчас, то наша страна, возможно, никогда не узнает, что получилось бы из того, когда академия 12 лет воспитывает футболистов, а потом с ними выходит в Премьер-Лигу. Для всей нашей страны важно, чтобы такой пример был.