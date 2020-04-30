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«Ростов» предлагает доиграть сезон за 6-7 недель, а не за месяц

сегодня, 16:06

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о позиции «Ростова» по возобновлению сезона РПЛ, приостановленного из-за коронавируса.

По моей информации, позиция «Ростова» по доигровке сезона такова.

1. Клуб за то, чтобы доиграть, но в иных временных рамках – оставшуюся часть сезона провести не за месяц, а за 6-7 недель. Начать на неделю раньше и закончить на 2 недели позже, чем предложено.

2. Доигровка сезона в формате «8 туров за месяц» влечет за собой большой риск травматизма и сорванной подготовки к следующему сезону.

3. Если временные рамки рестарта остаются прежними (8 туров за месяц и рестарт 21-28 июня), клуб поддержит инициативу других клубов о прекращении чемпионата.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что большая часть клубов РПЛ выступает за то, чтобы досрочно завершить сезон.

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Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:19
Все предлагают, каждый своё, с учётом своих личный интересов. ЛОКО, Ростов и т.д.
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