«Ростов» предлагает доиграть сезон за 6-7 недель, а не за месяц

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о позиции «Ростова» по возобновлению сезона РПЛ , приостановленного из-за коронавируса.

По моей информации, позиция «Ростова» по доигровке сезона такова.

1. Клуб за то, чтобы доиграть, но в иных временных рамках – оставшуюся часть сезона провести не за месяц, а за 6-7 недель. Начать на неделю раньше и закончить на 2 недели позже, чем предложено.

2. Доигровка сезона в формате «8 туров за месяц» влечет за собой большой риск травматизма и сорванной подготовки к следующему сезону.

3. Если временные рамки рестарта остаются прежними (8 туров за месяц и рестарт 21-28 июня), клуб поддержит инициативу других клубов о прекращении чемпионата.