«Рома» поддержала белорусский «Слуцк» и назвала командой недели

Медиа-служба «Ромы» в твиттере опубликовала пост, в котором назвала белорусский «Слуцк» командой недели.

Our #ASRoma Team of the Week is @FKSlutskOffical 💪



The Minsk side sit top of the Belarusian Premier League, Europe’s only active professional league ⚽️



Slutsk have gained a cult following during the #COVID19 pandemic and have a big derby against Dinamo Minsk this weekend! 🇧🇾🏟️ pic.twitter.com/xWFMKmEyQr