Дзагоев: «Последствия от пандемии будут очень серьезными»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о влиянии пандемии коронавируса на футбол.
Думаю, что не скоро все закончится. Такие ощущения у меня. Мне кажется, будут очень серьезные последствия. Учитывая, что клубы не зарабатывают, только если «Зенит» не убавит зарплаты игрокам, и «Краснодар». Всё, наверное, ровно только у них останется. Не знаю, как будет дальше. Надеюсь, не прям плачевно, и мы сможем продолжить выступать и бороться за высшие места и попадать в Лигу чемпионов. Будет ли вообще эта Лига чемпионов? (улыбается). Ну, будет, наверное. Самое главное — чтобы футбол не ушел.
Ранее Дзагоев заявил, что нынешний сезон РПЛ нужно доиграть.