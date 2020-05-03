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Дзагоев: «Последствия от пандемии будут очень серьезными»

сегодня, 14:59

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о влиянии пандемии коронавируса на футбол.

Думаю, что не скоро все закончится. Такие ощущения у меня. Мне кажется, будут очень серьезные последствия. Учитывая, что клубы не зарабатывают, только если «Зенит» не убавит зарплаты игрокам, и «Краснодар». Всё, наверное, ровно только у них останется. Не знаю, как будет дальше. Надеюсь, не прям плачевно, и мы сможем продолжить выступать и бороться за высшие места и попадать в Лигу чемпионов. Будет ли вообще эта Лига чемпионов? (улыбается). Ну, будет, наверное. Самое главное — чтобы футбол не ушел. 

Ранее Дзагоев заявил, что нынешний сезон РПЛ нужно доиграть.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:13
Трудно сейчас обсуждать что будет, ждемс.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:04
То же самое о начислениях за комментарии, вчера не начислили, сегодня только за один...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:02
Футбол жив, футбол жил, футбол будет жить..
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